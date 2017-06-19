Извинение рефери за остановку боя Ковалев – Уорд оказалось фейком

Сегодня, 14:47

Слова судьи распространили с фальшивого аккаунта в twitter

Фото AFP
Фото AFP

Аналитик американского телеканала Showtime Эл Бернштейн подтвердил информацию о том, что заявления, сделанные от лица рефери Тони Уикса по окончании боя Сергея Ковалева с Андре Уордом, оказались фальшивыми.

- Я отреагировал на "фейковый" аккаунт Тони Уикса в твиттере, простите мне мою ошибку, – заявил Бернштайн.

С подачи журналиста Showtime мировые средства массовой информации распространили информацию о том, что рефери Тони Уикс признал ошибочность своих действий, обслуживая поединок Уорд – Ковалев.

Напомним, бой завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).
бокс, Андре Уорд, Сергей Ковалев

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Источник:

Советский спорт

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