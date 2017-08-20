Леннокс Льюис считает фарсом бой Мейвезер – Макгрегор

Вчера, 17:53

Экс-чемпион в супертяжелом весе уверен, что боец UFC не сможет победить Мевезера в поединке по правилам бокса

Бой Мейвезер - Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Фото AFP
Бой Мейвезер - Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Фото AFP

Бой американского боксера Флойда Мейвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором – это фарс, считает бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис.

"Я бы не считал это за бой. Мейвезер будет боксировать против парня, который является бойцом UFC, а не боксером. Все хотят знать, что произойдет. Что будет делать Макгрегор, когда поймет, что он уступает Мэйуэзеру? Другие боксеры за 49 боев не поняли, как победить Мейвезера, и теперь боец UFC, у которого не было карьеры в боксе, пытается победить его – думаю, что это в определенной степени фарс", – сказал Льюис.

Бой Мейвезер – Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Ранее Мэйуэзер заявил, что заработает минимум 300 миллионов долларов за 36 минут в бою с Макгрегором. Ирландский боец ожидает, что заработает за данный бой около 100 миллионов долларов.

Американский боксер уже заявил, что бой станет последним в его карьере независимо от результата. Завершивший недавно карьеру украинец Владимир Кличко выступит на поединке в роли эксперта.
боксер, Леннокс Льюис, UFC, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

Вы сейчас просматриваете новость "Леннокс Льюис считает фарсом бой Мейвезер – Макгрегор". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

РСпорт, BBC Sports

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Конор Макгрегор. Фото Instagram

Конор Макгрегор хотел бы посмотреть бой Ломаченко - Ригондо

Вчера, 15:47

Бойцу ММА нравятся поединки боксеров легких весов

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Появилось видео, как Василий Ломаченко лихачит на ночной трассе

Вчера, 14:19

Боксер разогнал свою машину до скорости выше 220 км/ч

Бокс

Серафим Тодоров. Фото alchetron.com

Последний победитель Мейвезера: возвращался ради реванша, работал водителем, живет на пенсию

Вчера, 12:43

Серафим Тодоров выиграл у Флойда на Олимпиаде-1996 в Атланте

Бокс

Мощный удар Гвоздика. Фото Top Rank

Александр Гвоздик нокаутировал Крейга Бейкера

Вчера, 08:19

Украинец выиграл четырнадцатый бой на профи-ринге

Бокс

Александр Гвоздик и Крейг Бейкер взвесились перед боем

19 Августа, 12:13

Оба боксера вложились в полутяжелый вес

Бокс

Энтони Джошуа выиграл у Кличко. Фото AFP

Джошуа: "Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием"

18 Августа, 22:31

Британец чувствовал, что Владимир не захочет второго боя

Бокс

Александр Захожий. Фото соцсети

Украинский боксер-гигант выиграл третий бой на профи-ринге

18 Августа, 18:44

Александр Захожий по очкам победил грузина Иракли Гвенатадзе

Бокс

Конор Макгрегор. Фото AFP

Дэвид Хэй спародировал неуклюжий стиль боксирования Макгрегора

18 Августа, 11:12

Ирландский боец смешанных единоборств отреагировал на шутку британского боксера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования