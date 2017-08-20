Леннокс Льюис считает фарсом бой Мейвезер – Макгрегор

Экс-чемпион в супертяжелом весе уверен, что боец UFC не сможет победить Мевезера в поединке по правилам бокса

Бой американского боксера Флойда Мейвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором – это фарс, считает бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис.

"Я бы не считал это за бой. Мейвезер будет боксировать против парня, который является бойцом UFC, а не боксером. Все хотят знать, что произойдет. Что будет делать Макгрегор, когда поймет, что он уступает Мэйуэзеру? Другие боксеры за 49 боев не поняли, как победить Мейвезера, и теперь боец UFC, у которого не было карьеры в боксе, пытается победить его – думаю, что это в определенной степени фарс", – сказал Льюис.

Бой Мейвезер – Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Ранее Мэйуэзер заявил, что заработает минимум 300 миллионов долларов за 36 минут в бою с Макгрегором. Ирландский боец ожидает, что заработает за данный бой около 100 миллионов долларов.

Американский боксер уже заявил, что бой станет последним в его карьере независимо от результата. Завершивший недавно карьеру украинец Владимир Кличко выступит на поединке в роли эксперта.