Владимир Кличко: "Макгрегор немного напоминает мне Виталия"

Сегодня, 11:49

Украинский боксер считает, что Мейвезеру не стоит ввязываться в драку с бойцом ММА

Владимир Кличко. Фото AFP
Владимир Кличко. Фото AFP

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе.

"С одной стороны, это неравный бой, потому что у Флойда больше преимуществ. Но Макгрегор не боксирует, как обычный боксер. Макгрегор немного напоминает мне Виталия Кличко. Он неортодоксален. Это будет непросто для опытного Мейвезера.

Флойд никогда не был большим панчером, и, на мой взгляд, для него будет ошибкой ввязываться в драку с Макгрегором. Ему следует вести бой так, как он умеет лучше всего", – цитирует Кличко Spox.

Напомним, что еще один легендарный боксер Леннокс Льюис считает фарсом бой Мейвезер – Макгрегор.

Интересно, что последний раз Мейвезер проигрывал в ринге в 1996 году, когда проиграл на ринге болгарину Серафиму Тодорову.
бокс, Владимир Кличко, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

Championat.ru

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