Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Финал турнира пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский"
Как сообщает издание Mundo Deportivo, легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти и наставник сборной Украины Андрей Шевченко примут участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, распределив команды по восьми группам.
Сама жеребьевка главного европейского турнира пройдет в четверг, 24-го августа. Начало в 19:00 по киевскому времени.
Отметим, что также на данном мероприятия будут определены лучшие футболисты и футболистка минувшего сезона. Также пройдет и жеребьевка Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, что единственным клубом, который представит Украину в Лиге чемпионов будет донецкий "Шахтер".
Стало известно, что победитель ЛЧ-2018 получит 15,5 млн евро призовых. Финал пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
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