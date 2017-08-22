Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Финал турнира пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский"

Как сообщает издание Mundo Deportivo, легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти и наставник сборной Украины Андрей Шевченко примут участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, распределив команды по восьми группам.

Сама жеребьевка главного европейского турнира пройдет в четверг, 24-го августа. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что также на данном мероприятия будут определены лучшие футболисты и футболистка минувшего сезона. Также пройдет и жеребьевка Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, что единственным клубом, который представит Украину в Лиге чемпионов будет донецкий "Шахтер".

Стало известно, что победитель ЛЧ-2018 получит 15,5 млн евро призовых. Финал пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".