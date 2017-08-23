Автор победного гола в финале Евро-2016 перешел в "Локомотив" Михалика

Сегодня, 09:30

Эдер будет играть в России на правах аренды с правом выкупа

Эдер. Фото AFP
Эдер. Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Эдер перешел в "Локомотив" из "Лилля" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

В московской команде Эдер будет выступать под 24-м номером. Подписание соглашения состоялось в Риме, где ранее 29-летний футболист прошел медосмотр.

В составе "Лилля" Эдер принял участие в 51 матче, забил 13 голов и сделал 9 голевых пасов. В его активе 33 матча и 4 гола за сборную Португалии.

Эдер стал автором победного гола в финальном матче Евро-2016, в котором Португалия выиграла у Франции (1:0).

Напомним, цвета российского клуба защищает украинский защитник Тарас Михалик, продливший недавно контракт, а тренирует команду3 бывший тренер "Динамо" Юрий Семин.

В первом матче сезона "Локомотив" уступил "Спартаку" поединок за Суперкубок России.
футбол, чемпионат России, Локомотив Москва, Эдер

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Источник:

Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

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