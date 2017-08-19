"Барселона" сыграет с "Бетисом" в футболках в память о жертвах теракта
На спинах у футболистах будет написано "Барселона" вместо фамилий
"Барселона" выйдет на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" в специальных футболках, изготовленных в дань памяти жертвам теракта, произошедшего в четверг.
На спинах у футболистах будет написано "Барселона" вместо фамилий, а на груди – хештег TotsSomBarcelona ("Мы все – Барселона").
В Испании объявлен трехдневный траур, все ближайшие матчи испанского первенства начнутся с минуты молчания.
В четверг днем фургон врезался в толпу людей на улице Ла Рамбла в центре Барселоны. Пострадали около 100 человек.
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