"Барселона" сыграет с "Бетисом" в футболках в память о жертвах теракта

Вчера, 10:17

На спинах у футболистах будет написано "Барселона" вместо фамилий

Футболки &quot;Барселоны&quot;. Фото Twitter
Футболки "Барселоны". Фото Twitter

"Барселона" выйдет на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" в специальных футболках, изготовленных в дань памяти жертвам теракта, произошедшего в четверг.

На спинах у футболистах будет написано "Барселона" вместо фамилий, а на груди – хештег TotsSomBarcelona ("Мы все – Барселона").

В Испании объявлен трехдневный траур, все ближайшие матчи испанского первенства начнутся с минуты молчания.

В четверг днем фургон врезался в толпу людей на улице Ла Рамбла в центре Барселоны. Пострадали около 100 человек.
футбол, Барселона, чемпионат Испании

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Спорт сегодня

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