"Барселона" сыграет с "Бетисом" в футболках в память о жертвах теракта

На спинах у футболистах будет написано "Барселона" вместо фамилий

"Барселона" выйдет на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" в специальных футболках, изготовленных в дань памяти жертвам теракта, произошедшего в четверг.

На спинах у футболистах будет написано "Барселона" вместо фамилий, а на груди – хештег TotsSomBarcelona ("Мы все – Барселона").

В Испании объявлен трехдневный траур, все ближайшие матчи испанского первенства начнутся с минуты молчания.

В четверг днем фургон врезался в толпу людей на улице Ла Рамбла в центре Барселоны. Пострадали около 100 человек.