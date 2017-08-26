Деревянченко готов встретиться с победителем боя Головкин – Альварес

Сегодня, 15:08

Украинский боксер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF

Сергей Деревянченко со своим соперником. Фото Instagram
Сергей Деревянченко со своим соперником. Фото Instagram

Украинский средневес Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) нокаутировал в 12-ом раунде Туреано Джонсона (20-2, 14 КО), тем самым завоевав статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

В послематчевом интервью Деревянченко так прокомментировал свою победу.

"Я готов к титульному поединку, готов к противостоянию с победителем боя Головкин-Альварес. Мне кажется, что победит Головкин, так что придется готовиться ко встрече с ним. Доволен своим выступлением. В точности выполнял тренерские установки на поединок и сумел завершить бой досрочно. Туреано – крутой парень, он нахватался ударов, но до последнего держался на ногах. Возможно, рефери стоило остановить поединок раньше, но в любом случае я был готов боксировать все 12 раундов", – отметил украинский боксер.

Отметим, что Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), действующему чемпиону мира по версии IBF (а также по версиям WBC, WBA Super и IBO), 16 сентября предстоит защита титулов в противостоянии с мексиканским контровиком Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО).
бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Сергей Деревянченко

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Источник:

vringe.com

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