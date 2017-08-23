Лига чемпионов-2017/2018: расписание и результаты всех матчей

Финал состоится 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве

27 июня стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Финальный матч состоится 26 мая 2018 года в НСК "Олимпийский" в Киеве. Во второй год подряд титул будет защищать мадридский "Реал", обыгравший в финале "Ювентус" (Фото Видео).

Украину в турнире представит чемпион страны донецкий "Шахтер", который вступит в борьбу за трофей с группового этапа. Серебряный призер Премьер-лиги киевское "Динамо" попытается пробиться в основную сетку через квалификацию. Киевляне стартуют с третьей квалификации.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Первый квалификационный раунд (27/28 июня – 4/5 июля)

"Викингур" (Фареры) – "Трепча 89" (Косово) – 2:1, 4:1

"Хибернианс" (Мальта) – "Таллин" (Эстония) – 2:0, 1:0

"Алашкерт" (Армения) – "Санта-Колома" (Андорра) – 1:0, 1:1

"ТНС" (Уэльс) – "Европа" (Гибралтар) – 1:2, 3:1 (д.в.)

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) – 1:0, 0:0

Второй квалификационный раунд (11/12 июля – 18/19 июля)

Группа 1

АПОЕЛ (Кипр) – "Дюделанж" (Люксембург) – 1:0, 1:0

"Жальгирис" (Литва) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:1, 1:4

"Карабах" (Азербайджан) – "Самтредия" (Грузия) – 5:0, 1:0

"Партизан" (Сербия) – "Будучность" (Черногория) – 2:0, 0:0

"Хибернианс" (Мальта) – "Зальцбург" (Австрия) – 0:3, 0:3

Группа 2

"Шериф" (Молдова) – "Кукеси" (Албания) – 1:0, 1:2

"Спартак" Юрмала (Латвия) – "Астана" (Казахстан) – 0:1, 1:1

БАТЭ (Беларусь) – "Алашкерт" (Армения) – 1:1, 3:1

"Жилина" (Словакия) – "Копенгаген" (Дания) – 1:3, 2:1

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Гонвед" (Венгрия) – 2:1, 3:2

"Риека" (Хорватия) – "ТНС" (Уэльс) – 2:0, 5:1

Группа 3

"Мальме" (Швеция) – "Вардар" (Македония) – 1:1, 1:3

"Зриньски" (Босния) – "Марибор" (Словения) – 1:2, 1:1

"Дандолк" (Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия) – 1:1, 1:2 ДВ

"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Викингур" (Фареры) – 1:1, 2:0

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Селтик" (Шотландия) – 0:2, 0:4

"Мариехамн" (Финляндия) – "Легия" (Польша) – 0:3, 0:6

Третий квалификационный раунд (25/26 июля – 1/2 августа)

Путь представителей лиг

"Стяуа" (Румыния) - "Виктория" (Чехия) – 2:2, 4:1

"Ницца" (Франция) - "Аякс" (Голландия) – 1:1, 2:2

"Динамо" (Украина) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 3:1, 0:2

"АЕК" Афины (Греция) – ЦСКА (Россия) – 0:2, 0:1

"Брюгге" (Бельгия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) – 3:3, 0:2

Путь чемпионов

"Славия" Прага (Чехия) – БАТЭ (Беларусь) – 1:0, 1:2

"Астана" (Казахстан) – "Легия" (Польша) – 3:1, 0:1

"Марибор" (Словения) – "Хабнарфьордюр" (Исландия) – 1:0, 1:0

"Вардар" (Македония) – "Копенгаген" (Дания) – 1:0, 1:4

"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия) – 0:0, 1:0

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Лудогорец" (Болгария) – 2:0, 1:3

"Вииторул" (Румыния) - АПОЕЛ (Кипр) – 1:0, 0:4 (д.в)

"Зальцбург" (Австрия) - "Риека" (Хорватия) – 1:1, 0:0

"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) – 0:0, 2:1

"Партизан" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) – 1:3, 2:2

Раунд плей-офф (15/16 августа – 22/23 августа)

"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания) – 1:0

АПОЕЛ (Кипр) – "Славия" Прага (Чехия) – 2:0

"Олимпиакос" (Греция) – "Риека" (Хорватия) – 2:1, 1:0

"Селтик" (Шотландия) – "Астана" (Казахстан) – 5:0, 3:4

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Марибор" (Словения) – 2:1, 0:1

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Севилья" (Испания) – 1:2, 2:2

"Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 0:1

"Наполи" (Италия) – "Ницца" (Франция) – 2:0, 2:0

"Хоффенхайм" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:2

"Спортинг" (Португалия) – "Стяуа" (Румыния) – 0:0

ОСНОВНАЯ СЕТКА

Групповой этап (12 сентября – 7 декабря)

Жеребьевка 24 августа

1/8 финала (13/14/20/21 февраля – 6/7/13/14 марта)

Жеребьевка 11 декабря

1/4 финала (3/4 апреля – 10/11 апреля)

Жеребьевка 16 марта

1/2 финала (24/25 апреля- 1/2 мая)

Жеребьевка 13 апреля

Финал (26 мая)

Киев, НСК "Олимпийский"