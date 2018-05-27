"Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве: дубль Бейла и невероятный ляп кипера "Ливерпуля"

В Киеве на стадионе "Олимпийский" завершился финальный матч Лиги чемпионов: впервые главный матч европейского клубного футбола прошел в Украине. Встречались "Ливерпуль" и "Реал": испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории! Наш сайт проводил онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

В первом тайме зрители финального поединка голов не увидели – их заменили слезы. Слезы разочарования у лучшего футболиста английский Премьер-лиги Мохамеда Салаха, которому пришлось покинуть поле из-за травмы плеча. В аналогичном направлении последовал Дани Карвахаль, который травмировал голеностоп. Таким образом, обе команды лишились важных футболистов в первом тайме.

В дебюте второго тайма "Реал" едва не вышел вперед: Иско перекинул вратаря, но угодил в перекладину! Но голов во втором тайме оказалось достаточно. Уже через несколько минут невероятную ошибку совершил голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, который пытался быстро ввести мяч в игру, но вкинул его на ногу Кариму Бензема, после чего "снаряд" отскочил в ворота – 1:0.

"Ливерпуль" отыгрался быстро: после подачи с углового Садио Мане сыграл на опережение и сравнял счет – 1:1. А через десять минут случился шедевр на "Олимпийском". Пожалуй, один из лучших голов в этой Лиге чемпионов забил вышедший на замену Гарет Бейл, который отправил мяч в сетку дальним ударом в прыжке через себя – просто фантастический мяч!

В середине второго тайма Мане мог оформлять дубль и сравнять счет, но его дальний удар низом приняла на себя штанга ворот испанского клуба! А вот Бейл дубль оформил: за считанные минуты до финального свистка он пробил издали, а вратарь английского клуба Кариус не удержал мяч и пропустил третий гол.

"Реал" одержал победу в Лиге чемпионов в третий сезон подряд!

Напомним, что "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1658, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.