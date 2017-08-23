Впервые в истории азербайджанский клуб сыграет в группе Лиги чемпионов

"Карабах" по сумме двух матчей прошел "Копенгаген"

Сегодня состоялись ответные матчи последней квалификации Лиги чемпионов. "Копенгаген" на своем поле пытался отыграть после гостевого поражения "Карабаху" (0:1).

Лишь на последней минуте первого тайма хозяева открыли счет, отличился Сантандер. Однако на 63-й минуте Ндлову забил такой важный гостевой гол для "Карабаха".

И хотя через три минуты Павлович снова вывел "Копенгаген" вперед, азербайджанский клуб сумел отстоять нужный результат.

Победа "Копенгагена" – 2:1, но по сумме двух матчей дальше идет "Карабах", за который выступает украинский голкипер Антон Каниболоцкий.

Впервые в истории клуб из Азербайджана будет представлен на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка – завтра.