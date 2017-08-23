Впервые в истории азербайджанский клуб сыграет в группе Лиги чемпионов

Вчера, 23:46

"Карабах" по сумме двух матчей прошел "Копенгаген"

&quot;Карабах&quot; идет дальше. Фото Twitter
"Карабах" идет дальше. Фото Twitter

Сегодня состоялись ответные матчи последней квалификации Лиги чемпионов. "Копенгаген" на своем поле пытался отыграть после гостевого поражения "Карабаху" (0:1).

Лишь на последней минуте первого тайма хозяева открыли счет, отличился Сантандер. Однако на 63-й минуте Ндлову забил такой важный гостевой гол для "Карабаха".

И хотя через три минуты Павлович снова вывел "Копенгаген" вперед, азербайджанский клуб сумел отстоять нужный результат.

Победа "Копенгагена" – 2:1, но по сумме двух матчей дальше идет "Карабах", за который выступает украинский голкипер Антон Каниболоцкий.

Впервые в истории клуб из Азербайджана будет представлен на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка – завтра.
футбол, Лига чемпионов, ФК Карабах

Вы сейчас просматриваете новость "Впервые в истории азербайджанский клуб сыграет в группе Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Карабах" - "Копенгаген" - 1:0. Фото twitter.com/FCKobenhavn

"Карабах" - "Копенгаген" - 1:0: обзор матча и видео гола

15 Августа, 22:53

Азербайджанский "Карабах" выиграл первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Футбол

"Карабах" - "Копенгаген" - 1:0. Фото twitter.com/FCKobenhavn

Азербайджанский "Карабах" выиграл первый матч в плей-офф Лиги чемпионов

15 Августа, 21:57

"Карабах" обыграл "Копенгаген" в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ со счетом 1:0, "ответка" - через неделю

Футбол

Каниболоцкий с агентом. Фото instagram

Голкипер Антон Каниболоцкий подписал контракт с "Карабахом"

24 Июня, 11:47

Соглашение с чемпионом Азербайджана рассчитано на два года

Футбол

Фото celticfc.net

"Селтик" повторил рекорд Шотландии в Лиге чемпионов

Вчера, 09:38

"Кельты" в десятый раз вышли в групповой этап главного клубного турнира Европы

Футбол

"Наполи" прошел "Ниццу", дважды победив со счетом 2:0. Фото AFP

Пять команд пробились в групповой этап Лиги чемпионов

22 Августа, 23:41

"Марибор", "Наполи", "Олимпиакос", "Севилья" и "Селтик" вышли победителями в противостояниях раунда плей-офф

Футбол

Финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов состоится в Киеве на "Олимпийском". Фото AFP

Лига чемпионов-2017/2018: расписание и результаты всех матчей

Вчера, 23:59

Финал состоится 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования