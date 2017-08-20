Хоккейный клуб "Донбасс" открыл сезон

В субботу на дружковской Ледовой арене "Альтаир" прошел спортивный праздник – открытие сезона-2017/18 хоккейного клуба "Донбасс".

Праздник начался с приятной традиции – более 100 новобранцев клубной ДЮСШ получили фирменные рюкзаки ХК "Донбасс" с необходимыми школьными принадлежностями, а также сладостями. Подарки к старту нового спортивного сезона детям вручали игроки основного состава команды – голкипер Богдан Дьяченко и защитник Кирилл Жовнир.

Торжественная церемония открытия началась с выхода на лед новобранцев клубной школы дончан. На льду дети услышали напутственные слова от президента хоккейного клуба "Донбасс" Бориса Колесникова, дружковского городского головы Валерия Гнатенко, директора клубной школы Александра Куликова и нападающего дончан Виктора Захарова.

Юные воспитанники клубной школы прочли "клятву спортсмена", после чего посетителей "Альтаира" порадовали своими номерами фигуристы, затем состоялся выставочный матч между командами игроков 2007 и 2008 годов рождения.

Президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников поделился планами клубной школы, а также основной команды "Донбасса" на будущий спортивный сезон:

- Для нас это большое событие. Уже четвертый сезон мы начинаем в Дружковке. У нас самая большая ледовая школа в стране, сейчас мы уже имеем первые результаты: есть хорошие детишки 2006-2007 года из Дружковки, Константиновки, Славянска и Краматорска. Для севера Донецкой области это новый вид спорта, и мы надеемся, что увидим олимпийских чемпионов и чемпионов мира. И даже если не увидим, но они все вырастут здоровыми и успешными людьми, то мы достигнем своей цели.

- Какие изменения ожидают детей в новом сезоне?

- Всего у нас будет порядка 1100 детей, еще мы будем добирать порядка 150-200. В этот раз мы впервые взяли Торецк. Это далековато до Дружковки. Уже зимой областная администрация и городской совет Краматорска откроет каток – будет легче. Я думаю, что в следующем сезоне мы сможем заявить две команды в УХЛ. Это будет "Донбасс" и команда из Краматорска. Она будет более молодой, там будут ребята 17-18 лет.

- Как вы оцениваете прошлый сезон УХЛ?

- Начало было впечатляющим. Хороши были "генералы", "Кривбасс" и наш традиционный соперник – "Кременчуг". Очень обидно, что Денису Лобановскому из "Дженералз" никто не помог. 4-5 лет он тянул очень сложную структуру клуба. И никто в богатейшем городе нашей страны не смог помочь ему. Но все равно полуфиналы и финал плей-офф смотрела аудитория более 100 000 человек за матч. Это большие цифры для спорта, учитывая то, что это не футбол. Так что я оцениваю сезон успешно.

- Какие цели ставите перед командой на Континентальный кубок?

- Мы будем решать проблемы по мере их поступления. Нужно пройти первый этап. Сначала нужно попасть в полуфинал турнира, а потом уже будем ставить цели. Команда у нас очень молодая, поэтому не хочу забегать наперед. Мы – единственные в Украине обладатели Континентального кубка, поэтому мы будем всегда ставить задачу выигрывать.

Кульминацией первого спортивного мероприятия нового сезона-2017/18 стал двусторонний матч между игроками основной команды. Спортсмены разделились на "Красных" и "Белых". Победу в матче со счетом 5:2 одержала команда "Красных". Дублем в составе победителей отметился Владислав Луговой.

После финальной сирены все желающие могли взять автограф и сфотографироваться с игроками дончан в микст-зоне.