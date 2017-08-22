Киев примет "Гонку Нации" 2 сентября в Пирогово

На мототреке в Пирогово пройдут экстремальные соревнования "Гонка нации" в двух категориях – "Забег силы" и "Забег воли"

В Киеве 2 сентября пройдет "Гонка Нации", в рамках которой будут проведены "Забег силы" (дистанция в пять километров с 20 препятствиями) и "Забег воли" (10 километров и 25 преград).



Соревнования пройдут в трех категориях Elite, Standard и Team. В первых будут участвовать профессионалы и полупрофессиональные спортсмены, а занявшие почетное место на пьедестале смогут бесплатно участвовать в следующих забегах "Гонки Нации". В группе "стандарт" между собой за "золото" будут биться участники со средним и начальным уровнем подготовки, а командные соревнования выявят лучших по последнему финишировавшему участнику.

Эпичные сражения более тысячи спортсменов предстоит увидеть многочисленным зрителям. Препятствия строго засекречены, но в забегах будет все: вода, высота, холод, огонь и, уж точно, серьезные физические нагрузки.

Так что мало быть просто подготовленным в спортивном плане, нужно еще и уметь побороть свои страхи.

По словам организатора Юрия Подлесного, спортсменам придется действовать на пределе своих возможностей. И далеко не каждый сможет осилить трассу. Зарегистрироваться на гонку 2 сентября в Киеве можно на официальном сайте Race Nation.

Напомним, что предыдущий этап "Гонки Нации" прошел в Одессе. При сложных погодных условиях (жара почти в 40 градусов) более тысячи любителей экстремального отдыха приняли участие в соревнованиях на выносливость.