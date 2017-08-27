Украинцы завоевали две медали на чемпионате мира по гребле

"Бронзу" выиграл Олег Кухарик на 500 м и мужская четверка на 1000 м

Олег Кухарик на дистанции 500 метров и украинская мужская четверка на дистанции 1000 метров завоевали бронзовые награды чемпионата мира по гребле.

Молодой Олег Кухарик считается одной из главных надежд украинской гребли. Ранее в этом сезоне 20-летний Кухарик выиграл "золото" чемпионатов мира и Европы среди молодежи (до 23-х лет) на дистанции 500 метров на байдарке. На чемпионате мира среди взрослых Олег также подтвердил свой высокий потенциал, завоевав бронзовую медаль.

Еще одну бронзу украинской сборной принесла мужская четверка на 500 метров на каноэ. Команда в составе Дениса Коваленко, Дениса Камерилова, Виталия Вергелса и Эдуарда Шеметило провела хороший финиш, во второй раз подряд поднявшись на подиум чемпионата мира. В 2015 году украинцы завоевали "серебро", в этот раз – "бронзу".

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по гребле хочет выступать за Украину на Олимпиаде-2020.