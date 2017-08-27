Украинского шахматиста заподозрили в нечестной игре после победы на турнире

В иранском Хамадане близится к концу открытый турнир. Подавляющее большинство участников – местные шахматисты; возглавляет список Алексей Широв, а четвертый по рейтингу – украинский гроссмейстер Станислав Богданович (2570), за тур до финиша уже обеспечивший себе общую победу.

Триумфальное шествие Богдановича – 7 из 7 – не осталось без внимания коллег, причем с самыми разными оттенками. Сыгравший с украинцем в седьмом туре Торнике Саникидзе заподозрил соперника в нечестной игре:

"Невозможно стало нормально играть в шахматы! В любой стране, в любом опене вам может попасться крупный читер", – написал грузинский гроссмейстер на своей странице в соцсетях. И пояснил: "Играет дебют впервые, при этом не задумывается и после каждого хода отправляется даже не в туалет, а куда-то рядом, где нет никого. После "туалета" играет быстро, и вот результат – 7 из 7! Да, и самое главное: в это место он ходит с сумкой".

"Мне кажется, в таких случаях едва ли есть смысл в комментариях подозреваемого. Разумеется, каждый скажет: "я самый честный на всем белом свете, никогда ни в чем меня не подозревайте". Тут уж каждый пусть выкладывает свои соображения, почему он верит или не верит. Так или иначе – не пойман – не вор, – заявил на обвинения Богданович. – Я к подобным заявлениям отношусь совершенно спокойно, даже, можно сказать, поддерживаю. Если есть подозрения, а все будут молчать – это именно то, что нужно читерам. А подозрения в данном случае оправданы более чем, – я достаточно слабый игрок и жестоко проваливал все последние турниры. Здесь же вдруг выдал стрик из семи побед и выиграл турнир за тур до конца. Признаться, сам я ожидал этого меньше всего. Так что, если будут какие-то претензии в сторону Саникидзе, я первый встану на его защиту".

Ранее мы писали, что украинский теннисист Александр Долгополов подозревается в договорном матче.