Верняев и компания упустили "золото" Универсиады в Тайване

Вчера, 23:07

Сборная Украины по спортивной гимнастике стала второй в командном турнире на Универсиаде-2017

Селфи. Сборная Украины по спортивной гимнастике. Фото Instagram
Селфи. Сборная Украины по спортивной гимнастике. Фото Instagram

Сборная Украины по спортивной гимнастике не смогла выиграть "золото" в командном турнире на Универсиаде-2017 на Тайване. Украинцы стали вторыми, проиграв менее трех балов чемпионам – команде Японии.

Сборная Украины выступала таким составом: Олег Верняев, Петр Пахнюк, Владислав Грико, Игорь Радивилов и Евгений Юденков.

Результат прокомментировал лидер сборной Олег Верняев: "Мы сами проиграли, хотя и Япония ошибалась. Брусья плохо прошли и турник. Те очки, которые мы проиграли, как раз на этих снарядах ми и отдали. Это был наш первый старт за долгое время, и не все были готовы должным образом. Это подготовительный прогон перед чемпионатом мира. Учтем ошибки и будем работать дальше. У нас еще два Кубка мира впереди. Это еще подготовительный этап и пока это еще все терпимо. Да, я действительно ударился во время упражнений на брусьях, было больно. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра: будет болеть или нет.

Я учусь в киевском Национальном университете физической культуры и спорта Украины, сейчас учусь в аспирантуре, делаем работу, вернусь после Универсиады и продолжу. Нелегко, конечно, но нужно совмещать и находить возможность".

Олег Верняев с лучшим результатом квалифицировался в финал личного многоборья Универсиады, а также отобрался в четыре финала отдельных упражнений.

Напомним, что летом Олегу Верняеву приказом Министра обороны присвоено офицерское звание "младший лейтенант". В интервью "Сегодня" он шутил, что "теперь должен быть выбритым".

спортивная гимнастика, Универсиада, Олег Верняев

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua

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