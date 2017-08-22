Украинка Калинина обыграла россиянку Лыкину на US Open

Вчера, 21:34

Следующей соперницей Ангелины станет другая российская теннисистка – Анна Блинкова

Ангелина Калинина. Фото sapronov-tennis.org
Ангелина Калинина. Фото sapronov-tennis.org

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела стартовый барьер квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" -  Открытого чемпионата США.

В матче первого круга Калинина сломила сопротивление россиянки Ксении Лыкиной, одержав победу со счетом 6:2, 1:6, 6:3. Интересно, что в решающем сете украинка проигрывала со счетом 1:3, но сумела выиграть пять геймов подряд.

Следующей соперницей Ангелины станет другая российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная в квалификации US Open под 11-м номером.

Ранее сегодня Сергей Стаховский разгромил россиянина Алексея Ватутина на старте Открытого чемпионата США.
US Open, теннисистка, Ангелина Калинина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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