Украинка Калинина обыграла россиянку Лыкину на US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела стартовый барьер квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата США.

В матче первого круга Калинина сломила сопротивление россиянки Ксении Лыкиной, одержав победу со счетом 6:2, 1:6, 6:3. Интересно, что в решающем сете украинка проигрывала со счетом 1:3, но сумела выиграть пять геймов подряд.

Следующей соперницей Ангелины станет другая российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная в квалификации US Open под 11-м номером.

Ранее сегодня Сергей Стаховский разгромил россиянина Алексея Ватутина на старте Открытого чемпионата США.