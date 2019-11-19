"Из Украины в Голливуд": какой вклад сделали наши в "Фабрику грез"

Кадр из фильма. Фото: принт скрин

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На экраны страны вышел документальный фильм "Из Украины в Голливуд", посвященный как кинозвездам, так и рядовым работником "Фабрики грез", которые родились в Украине или имеют украинские корни. Оказалось, что их не так уж и мало: в документальную книгу киноведа Станислава Сукненко, которая легла в основу фильма, вошли статьи о ста наших соотечественниках. Подробности о новом фильме читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Шутят, что Голливуд основали одесские евреи, бежавшие в Америку от погромов. Как и во всякой умной шутке, здесь содержится изрядная доля исторической правды.

Так, легендарный отец-основатель Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), продюсер Луис Майер, на чьем счету такие классические фильмы двадцатых, как "Бен Гур" и "Алчность", появился на свет в Дымере под Киевом, и звали его Лазарь Меир. Или, например, Лазарь Железник, ставший на новой родине столь же баснословным продюсером Льюисом Селзником, хотя и родился в Литве, детство и юность провел в Киеве. И таких примеров в документальном фильме Станислава Сукненко и Галины Кувивчак-Сахно – порядка сотни.

Режиссер фильма Станислав Сукненко

Но это еще не все: по признанию самого Сукненко, в процессе работы над фильмом он открыл для себя еще сотню украинских голливудцев.

Все мы знаем, что Мила Кунис родилась в Черновцах, Ольга Куриленко – в Бердянске, а обладатель "Оскара" за фильм "Дом из песка и тумана" Вадим Перельман коренной киевлянин. Киноманы добавят фамилии родившегося в Кременчуге композитора Дмитрия Темкина, уроженца Ялты продюсера Вела Льютона, давшего жизнь знаменитым фильмам ужасов сороковых "Я гуляла с зомби" и "Люди-кошки", или львовянина Пола Муни – звезду одного из первых гангстерских фильмов "Лицо со шрамом".

Но только специалисты знают о танцовщике и хореографе Василии Авраменко из-под Черкасс, который снимал в тридцатых годах в Канаде мюзиклы на украинском языке "Запорожец за Дунаем" и "Наталка-Полтавка", а в 1945 году перебрался в США.

Для сценариста и сорежиссера фильма "Из Украины в Голливуд" Станислава Сукненко все истории успеха украинцев на "Фабрике грез", конечно же, любимые и особенные.

Ивана Чаббак учила актерскому мастерству Сильвестра Сталлоне и Бреда Питта

"Но больше всего меня поразили истории Иваны Чаббак и Ильи Волоха, – признается Сукненко, киновед по профессии. – Когда Волох привез в Киев свой моноспектакль по Гоголю "Записки сумасшедшего", то показывал его в театре "Сузирья". Гримерка, в которой Илья готовился к спектаклю, раньше была комнатой в доме на Ярославом валу, где когда-то жили его дед и прадед. Меня это очень тронуло в эмоциональном, человеческом отношении".

В самом деле, истории Иваны Чаббак и Ильи Волоха банальными не назовешь. Преподаватель актерского мастерства Чаббак, родившаяся в США в семье выходцев из Украины, стала наставником огромного количества известных киноактеров в диапазоне от Мэтью Перри, звезды сериала "Друзья", до одного из наиболее востребованных сейчас среди голливудской молодежи актера, музыканта и постановщика Джеймса Франко (сериал "Двойка", фильмы "Чужой: Завет" и "Баллада Бастера Скраггса").

А что касается уроженца Киева Ильи Волоха, то в его послужном списке – порядка полторы сотни ролей на телевидении и в кино, включая такие знаменитые фильмы, как "Самолет президента" и "Таинственная история Бенджамина Баттона". Из пост-советских эмигрантов он самый снимающийся в Голливуде актер.

"Отец "Хищника" харьковчанин Евгений Мамут

Среди героев фильма "Из Украины в Голливуд" один из его главных персонажей, аниматор и создатель спецэффектов Евгений Мамут, прилетел на киевскую премьеру. Инженер по образованию, в свободное время Мамут снимал в родном Харькове новаторские по технике анимационные фильмы, но когда перебрался в 1978 году в США, то долго не мог найти работу в кинопроизводстве – по мнению работодателей, он был слишком высококлассным специалистом. Пришлось начать с черной и вредной для здоровья работы, смывать эмульсию с кинопленки.

"Так что для того, – суммирует Мамут собственный опыт, – чтобы найти работу в Голливуде, вам потребуется не только трудолюбие, талант и знание языка, но еще и удача".

Мамуту повезло не раз и не два: он получил в 1987 году технический "Оскар" за работу над фильмом "Хищник" и принимал участие в создании таких знаменитых лент, как "Зелиг" Вуди Аллена, "Звездный десант" Пола Верховена, "Матрица" тогда еще братьев Вачовски и ряда других.

"Ощущения того, что я работаю над фильмом, который станет классикой кино, у меня никогда не было. Ты просто работаешь по 18 часов в день над спецэффектами, чтобы успеть сделать свою работу в срок, оговоренный контрактом. Со звездами тоже не особо приходилось общаться, но после того, как "Хищник" получил "Оскар" за спецэффекты, Арнольд Шварценеггер пригласил всю съемочную группу в бар и устроил нам вечеринку. Оказалось, в жизни он не такой огромный, как на экране. Простой в общении и остроумный человек, любитель сигар", – вспоминает Мамут.

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"Самое сложно в работе над фильмом было систематизировать огромное количество материала, собранного Станиславом Сукненко, в одну линию, чтобы фильм не был скучным для зрителя, – поделился сопродюсер фильма Олег Щербина. – Мы уже показывали фильм несколько раз – в частности, на Одесском кинофестивале, и по отзывам зрителей, кино у нас получилось".

Фильм действительно вышел познавательным, хотя не без огрехов. Например, несколько спорным кажется решение сделать центральной историей ленты историю пока еще довольно скромного голливудского успеха актрисы Иванны Сахно, по странному стечению обстоятельств дочери сорежиссера и оператора фильма. Кроме того, режут глаза фактологические неточности: навскидку, неверно указанные даты жизни и смерти легендарной киноавангардистки Майи Дерен, родившейся в Киеве.

Но на это можно закрыть глаза по той причине, что столь масштабного исследования у нас еще не было. Так что если вы любите кино и интересуетесь историей своей страны, пропустить этот фильм ни в коем случае нельзя. В столице лента демонстрируется только в одном кинотеатре – "Жовтне", но как рассказал Олег Щербина, ведутся переговоры с центральными каналами о возможном телепоказе. Кроме того, продюсер не исключает повторный прокат.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Владимир Бородянский заявил об идее создания рейтинга успеваемости в сфере украинского кинопроизводства. Министр раскритиковал результаты последнего конкурса кинопроектов, так как Госкино, мол, утвердило финансирование победителей на 1,7 млрд грн, то есть в три с половиной раза больше, чем на это заложено в госбюджете.

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