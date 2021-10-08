Чек-лист покупателя жилья: что выбрать – новостройку или вторичку?

Какими критериями стоит руководствоваться, принимая решение о покупке жилой недвижимости

Выбор между старым и новым – пожалуй, самый давний и самый извечный из всех, что существуют на украинском рынке жилья. Что советская сталинка, что новый жилой комплекс предлагают потенциальным покупателям множество характерных особенностей, при этом каждый из двух сегментов имеет свои вполне четко очерченные плюсы и минусы.

Нередко при покупке жилья человек руководствуется в первую очередь эмоциональными критериями: привычками, личными предпочтениями – знаком ли ему район, нравится ли здание или двор визуально. Но такой подход довольно рисковый: наряду с возможностью найти тот самый "свой" дом есть и опасность впоследствии разочароваться в своем решении. Поскольку при его принятии не были учтены нюансы, в дальнейшем влияющие на всю жизнь человека. А потому очень важно заранее взвешивать все "за" и "против", чтобы сделать выбор максимально взвешенно.

Для того, чтобы облегчить этот процесс, вместе с жилым комплексом бизнес-класса Creator City, строящимся на столичной Лукьяновке, подготовлен небольшой чек-лист с ключевыми критериями, с которыми стоит свериться перед принятием решения о покупке нового жилья.

Степень готовности дома

Самый первый вопрос, который нужно задать себе перед покупкой – нужно ли мне готовое жилье. Если ответ однозначно "да", то и дальнейший выбор сразу сильно сузится. Впрочем, однозначность ответа должна быть подкреплена аргументами: если качество недвижимости, ее цена, особенности дома и окружающей его территории не так важны, как возможность заселиться здесь и сейчас, то все остальные критерии теряют свой вес. По сути, дальше человек уже выбирает между "вторичкой" и так называемой "вторичной первичкой" – домами, возведенными несколько лет назад.

Если же желание получить максимально качественное и комфортное жилье не нивелируется необходимостью неотложного заселения, то можно обратить внимание и на те ЖК, которые находятся на этапе строительства и будут введены в эксплуатацию в будущем – уже после вложения в них средств. Тем более, что ждать годами вовсе не обязательно: например, первый дом Creator City планируют сдать в конце 2021-го.

Цена

Стоимость квадратного метра – это еще один момент, принципиально разграничивающий "вторичку" и новостройки на этапе возведения. Здесь существует прямая зависимость: готовое жилье самое дорогое, а только строящееся будет тем доступнее, чем дальше стоит срок его сдачи.

Так, цена квадратного метра в Creator City стартует от 41 992 грн. Столько она составит с учетом скидки при полной оплате двухкомнатной квартиры во втором доме ЖК. Для сравнения: средняя цена "вторички" в том же Шевченковском районе составляет 52 785 грн за метр.

Но в данном случае действует не только принцип "подождать, чтобы сэкономить". Прогресс не стоит на месте, и дома одного и того же класса, сданные с разницей в пять-десять лет, на деле предлагают жильцам совсем разные условия. Не говоря уже о том, что при средней цене на "вторичке" рассчитывать ни на тот же бизнес-класс, ни на относительную "свежесть" дома явно не стоит: доступные варианты куда более скромны.

Изношенность и срок эксплуатации

Жилье – это приобретение, которое призвано служить долгие годы. А потому стоит заранее озаботиться вопросом срока жизни вашей недвижимости. В то время как современные новостройки имеют срок эксплуатации от ста лет, который в дальнейшем можно продлевать практически бесконечно, дома на "вторичке" далеко не всегда могут похвастать тем же. Нередко на продажу выставляются квартиры и вовсе в зданиях, чей срок жизни подходит к концу, а состояние близится к аварийному.

Стоит учитывать и изношенность коммуникаций – аварийное отключение лифта, света, тепла или воды может заметно подпортить качество жизни в старом доме. В новостройках же новые сети идут "в комплекте". Да и подход к предоставлению коммунальных услуг в них часто другой: так, в Creator City в квартирах будет автономное отопление благодаря собственным котельным. Это позволит снизить зависимость от центральных сетей: самостоятельно настраивать температурный режим, начинать и заканчивать отопительный сезон, когда это действительно нужно, а не когда решат коммунальщики.

Состояние ремонта

Важным критерием является и состояние самой квартиры. Нужно заранее определиться – устроит ли вас уже существующий ремонт на "вторичке" либо вы планируете все переделать под себя. Потому что во втором случае затраты будут даже выше, чем в новостройке, сдающейся без отделки. Если в новом доме нужно просто сделать ремонт с нуля, то в старом сперва придется дополнительно раскошелиться на демонтаж.

Технологии и качество строительства

Но ключевая разница между "вторичкой" и новостройкой не только в физической новизне. Она проявляется и в планировках, и в технологиях, и в подходах к выбору материалов и комплектующих. В этом смысле хорошая новостройка аккумулирует все удачные решения, которые на "вторичке" встречаются только точечно, и добавляет к ним множество других.

В Creator City будут и трехметровые потолки, как в сталинках, и стены из красного кирпича. Но при этом дома сразу надежно утеплены минеральной ватой, а вентилируемые фасады с керамогранитом радуют глаз. Дополнительная межэтажная звукоизоляция избавит от лишнего шума, а качественные панорамные окна позволят без помех любоваться пейзажами Лукьяновки. Дополняет перечень прогрессивная система кондиционирования без фасадных блоков, которая создаст в квартире нужный микроклимат.

Вместо консьержки в подъезде – просторные меблированные лобби с зоной ресепшн, контроль доступа и охрана, вместо старых скрипучих лифтов – современные кабины западного производства с индивидуальным дизайном – технологические преимущества новостройки проявляются в десятках деталей.

Инфраструктура нулевого километра

Для современного городского жителя то, что окружает его дом, становится не менее важно, чем само жилье. Кофейня, магазин, аптека или банк – чем дальше все это от дома, тем больше времени человек потратит впустую на бытовые заботы. И если на "вторичке" зачастую можно рассчитывать только на небольшую часть нужной инфраструктуры во дворе, в многофункциональных новостройках намеренно создаются условия, в которых под рукой есть почти все необходимое.

Creator City в этом смысле есть чем выделиться: за закрытой территории без машин появится свой детский сад, супермаркет, спорткомплекс с бассейном и медицинский центр. Первые этажи домов отведены под коммерцию – там откроются десятки кафе, магазинов, сервисов на любой случай. А помимо классического благоустройства (озеленения, разноплановых зон отдыха, детских и спортивных площадок, двухуровневого подземного паркинга) появится полноценный парк площадью два гектара с водоемом. Он расположится между двумя условными кварталами ЖК и будет открыт для всех желающих.

Решение, меняющее жизнь

Выбор между старым домом и растущей новостройкой не следует сводить исключительно к вопросам "готово – не готово" и "доступно – не доступно". Разные типы недвижимости предлагают совершенно разные условия, складывающиеся из огромного количества составляющих. Надеемся, наш чек-лист поможет сделать выбор более взвешенно и подобрать для себя такой дом, в котором десятилетиями будет уютно и комфортно.