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Зеленский рассказал, что Путин пересек новую опасную черту (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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10 июля, 23:15
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Президент отметил, что Украина фиксирует все преступления оккупантов
Владимир Зеленский прокомментировал новые обстрелы украинских городов
Владимир Зеленский прокомментировал новые обстрелы украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Обстрелы городов Украины с многочисленными человеческими жертвами показали, что руководство России пересекло черту и открыто перешло к террору.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в конце 137-го дня полномасштабной войны.

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"С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все, что необходимо для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены наши партнеры из многих государств. Российский террор давно пересек ту границу, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное ей против Украины и международного правопорядка", – отметил Зеленский.

Обстрел Часового Яра

Вечером 9 июля в результате ракетных обстрелов города Часов Яр Бахмутского района произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Сайт "Сегодня" писал все, что известно об обстреле.

Почти через сутки после удара России по многоэтажке в Часовом Яру из-под завалов деблокировали потерпевшего. Мужчина чудом выжил. Но под завалами могут оставаться еще 24 человека, среди которых 9-летний ребенок.

Всего от ракетного удара погибли по меньшей мере 15 человек, которые были обнаружены под завалами многоэтажки. Еще 6 человек пострадали.

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Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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