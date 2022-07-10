Зеленский рассказал, что Путин пересек новую опасную черту (видео)

Президент отметил, что Украина фиксирует все преступления оккупантов

Владимир Зеленский прокомментировал новые обстрелы украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Обстрелы городов Украины с многочисленными человеческими жертвами показали, что руководство России пересекло черту и открыто перешло к террору.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в конце 137-го дня полномасштабной войны.

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"С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все, что необходимо для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены наши партнеры из многих государств. Российский террор давно пересек ту границу, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное ей против Украины и международного правопорядка", – отметил Зеленский.

Обстрел Часового Яра

Вечером 9 июля в результате ракетных обстрелов города Часов Яр Бахмутского района произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Сайт "Сегодня" писал все, что известно об обстреле.

Почти через сутки после удара России по многоэтажке в Часовом Яру из-под завалов деблокировали потерпевшего. Мужчина чудом выжил. Но под завалами могут оставаться еще 24 человека, среди которых 9-летний ребенок.

Всего от ракетного удара погибли по меньшей мере 15 человек, которые были обнаружены под завалами многоэтажки. Еще 6 человек пострадали.