"Ключ к счету" – новый уровень бизнес-карт

Все, что нужно предпринимателю, теперь может дать одна банковская карта

Выбирая банк для своего бизнеса, предприниматели обращают внимание не только на надежность финансового учреждения и доступность банковской инфраструктуры. Большое значение имеет также спектр услуг, которые предоставляет банк, простота использования банковских продуктов и, конечно, стоимость их обслуживания. Особенно это актуально для ФОП, небольших юридических лиц.

Ровно 2 года назад, в октябре 2019 года, "ПриватБанк" запустил новый проект для предпринимателей – digital-карту "Ключ к счету". Этот революционный продукт очень выгоден в плане тарифов и удобен в использовании, его популярность растет. Однако многие предприниматели до сих пор не понимают всех преимуществ карты "Ключ к счету" и чем эта карта отличается от других корпоративных банковских карт. Сайт "Сегодня" собрал ответы на основные вопросы об этой карте.

Прямой доступ к счету

Прежде всего отметим, что карта "Ключ к счету" – digital. То есть ее можно открыть в мобильном банковском приложении "Приват24 для бизнеса". При этом владелец карты может получить и пластиковую карту "Ключ к счету", причем разных видов (об этом расскажем дальше).

"Ключ к счету" позволяет выполнять все те же операции, что и с любой другой банковской бизнес-картой. "Ключом" можно производить оплату по безналичному расчету без всякой комиссии. Можно бесконтактно расплачиваться за товары и услуги через Apple Pay или Google Pay, и не только в Украине, но практически из любой точки мира. Можно осуществлять переводы, снимать деньги, пополнять счет и т. д.

Важное отличие "Ключа" от других карт, в том числе корпоративных, – то, что эта карта дает прямой доступ к счету предприятия. Поэтому можно сказать, что эта карта – для руководителей бизнеса. Собственников, директоров – тех, кто имеет право первой подписи.

Держатель карты "Ключ к счету" имеет практически неограниченные возможности управлять средствами на счете и контролировать их. Доступ к расчетному счету и, соответственно, контроль за бизнес-средствами круглосуточный – в режиме 24/7/365. Так что держатель карты "Ключ" не зависит от выходных и праздничных дней, работы отделений банка и прочих внешних факторов.

Не нужно переводить деньги со счета на другие карты – все операции можно делать непосредственно по карте. Добавим, что предприниматель видит не только средства предприятия, но и кредитные. А выписки по счету можно посмотреть как в "Приват24", так и через банкоматы, терминалы самообслуживания или получить информацию с помощью SMS.

Упрощенная бухгалтерская отчетность

Отчетность перед налоговой для многих является одной из самых проблемных и трудозатратных составляющих бизнеса. Но "Ключ к счету" максимально упрощает ведение бухгалтерии и существенно экономит время.

Имея карту "Ключ", не придется собирать данные отдельно по наличным и безналичным расходам. Не нужно придется дублировать отчеты по разным счетам. Ведь все движения денег по счету отражаются на одной карте. То есть бухгалтер получает удобный инструмент, который позволит тратить на финансовую и налоговую отчетность меньше времени и не опасаться, что что-то не учел.

Также владелец карты "Ключ к счету" может отказаться от чековой книжки с ее высокими тарифами на снятие наличных. Поскольку по карте "Ключ" можно снимать наличные деньги без дополнительных комиссий. Также картой можно оплачивать покупки в интернете и за рубежом.

При этом напомним, что "Ключ к счету" – это карта для бизнеса. Поэтому тратить с нее деньги для личных нужд напрямую не получится – придется сначала перевести деньги на личную карту (личный счет).

Карты "Ключ к счету" – дополнительные удобства, скидки и престиж

Кроме digital-карты "Ключ к счету" можно получить и пластиковую. Она выпускается бесплатно одновременно с открытием счета. Чтобы получить такую карту, не обязательно идти в отделение банка – карту доставят по адресу предприятия в удобное для держателя время.

Кроме обычных пластиковых карт выпускаются и специальные пластиковые карты "Ключ к счету" класса World. Это дополнительный престиж и дополнительные выгоды для директора бизнеса.

Например, чтобы не нужно было заводить специальную валютную карту, открывать специальный счет и покупать валюту. Не нужно и декларировать средства на карте при выезде за рубеж. Несмотря на то, что "Ключ" – гривневая карта, ею свободно можно расплачиваться за границей. Деньги в этих случаях автоматически конвертируются по курсу

Карта класса World оснащена технологией бесконтактной оплаты PayPass, защищена встроенной ЧИП-технологией и выпускается с фотографией владельца, что повышает уровень защиты. Такой картой не смогут воспользоваться мошенники.

Кроме того, держатели таких карт получают дополнительные удобства и скидки. В частности, они могут вне очереди сдать багаж и пройти таможенный и паспортный контроль в аэропорту "Киев" в Жулянах и в терминале D аэропорта "Борисполь". Вместо того, чтобы простаивать в очередях, можно будет потратить время на покупки в Duty Free, выпить кофе или поработать. Специальная программа "LОUNGЕ" от Mastercard позволяет также бесплатно воспользоваться бизнес-залом Mastercard в аэропорту "Борисполь". В этом зале можно посмотреть телевизор или полистать газеты и журналы, бесплатно поесть перед вылетом или, если нужно, поработать. Здесь хороший Wi-Fi, есть компьютеры и принтеры.

Также держателям карт "Ключ к счету" предоставляется доступ к программе "Більше Mastercard". Участники этой программы могут накапливать баллы за расчеты картой и использовать их для получения скидок при покупке различных товаров и услуг. То есть можно будет, не тратя денег, приобрести за начисленные баллы технику для работы и для дома, товары для детей, путевки для путешествий, услуги салонов красоты и многое другое. По этой программе также предоставляется доступ к премиальным сервисам МС, консьерж-сервису, льготы на прокат автомобилей и кэшбэк при покупках за границей.

От "ПриватБанка" держатели "Ключа к счету" класса World могут получить скидки до 30% в различных партнерских заведениях по программе "Дисконтный клуб". Среди партнеров программы – рестораны и гостиницы, клиники и салоны красоты, магазины и развлекательные центры.

Карта "Ключ к счету" – это, без преувеличения, новый этап в развитии бизнес-карт. Эта карта вобрала в себя все, что нужно современному бизнесу, и дополнена многими сервисами, которые раньше были доступны только картам физлиц.