Время ожидания "скорых" в Украине может существенно сократиться

В Украине начато производство автомобилей для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Partner

Скорая на базе Peugeot Partner / Фото: Автоспецпром

Одна из проблем украинской медицины – время ожидания медиков "скорой". Даже в столице не всегда выдерживаются нормативы прибытия "скорой помощи" к больному или транспортировки пациента в медицинское учреждение. Что уж говорить о регионах, особенно горных, со сложным рельефом! Один из путей решения проблемы – быстрый и надежный спецтранспорт для медиков.

ООО "Автоспецпром" – лидер украинского рынка медицинского транспорта – в сотрудничестве с европейскими специалистами и экспертами разработал и начал производство автомобилей для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Partner. Модель представлена как переднеприводной, так и полноприводной модификациями. Дизельный двигатель 1,6 см кубических, 93 лошадиные силы позволяют проехать там, где не пройдут обычные авто, и разогнаться до 161 км в час за 38 секунд. Вместительный салон при сравнительно небольших габаритах оснащен всем необходимым для спасения жизни. В частности, дефибриллятором, носилками и креслом, кислородом объемом 400 литров и аппаратом для вливания.

"Этот автомобиль предназначен как для проезда медиков к пациентам, так и для перевозки больных", – рассказал заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин. Он подчеркнул: "Для этого транспортное средство оборудовали всем необходимым. Усовершенствование моделей автомобиля не прекращалось почти до последних дней запуска в производство. Мы постарались учесть все факторы. В результате у нас получилось при небольших габаритах сделать салон транспортного средства максимально вместительным. Кроме того, с учетом интересов как медиков, так и пациентов, мы нашли оптимальный на данный момент баланс качество-стоимость для линейки автомобилей спецназначения для сельской местности. Считаю, что мы предлагаем максимально адаптированные к потребностям ОТГ и сельских амбулаторий модели, особенно в регионах со сложным горным рельефом. Новые автомобили предлагаются в двух модификациях: полноприводной и переднеприводной", – отметил Кирилл Коморкин.

Напомним, недавно ООО "Автоспецпром" передало 104 реанимобиля ГП "Медицинские закупки".

Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром Автомобили для экстренной помощи и семейных врачей, амбулаторий типа А1 на базе Peugeot Part / Фото: Автоспецпром 1 /11

ООО "Автоспецпром" начало свою деятельность в 2012 году и сегодня является ведущим производителем автомобилей экстренной (скорой) помощи в стране и главным поставщиком медицинского автотранспорта для государственных и частных медицинских учреждений Украины. В конце ноября 2020 года компания получила сертификат соответствия от европейского автогиганта PSA Groupe (Stellantis NV), став первым украинским производителем "скорых", который получил документ такого уровня.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot, Mercedes и Toyota. Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 (Менеджмент качества для медицинских приборов).

В апреле и мае 2020 PSA Groupe (Stellantis NV) и ООО "Автоспецпром" вместе реализовали кампанию по оказанию помощи Министерству охраны здоровья Украины и региональным медицинским учреждениям в поддержании надлежащего технического состояния "скорых" брендов Peugeot и Citroën. Совместно компании отремонтировали 100 "скорых".

Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) – французская автомобилестроительная компания и второй по величине производитель автомобилей в Европе. В 2021 году концерны Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) объединились в транснациональную корпорацию Stellantis NV. Группа включает 18 брендов: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2Move и LEASYS.