Пьяный одессит на автомобиле слетел с дороги под поезд

Железная дорога находятся под склоном, по которому проходит автотрасса

Фото из открытых источников.

Пьяный одессит на автомобиле слетел с дороги под поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg 2019-02-03T15:08:00+02:00 Происшествия и криминал Железная дорога находятся под склоном, по которому проходит автотрасса

В воскресенье утром, 3 февраля, в Одессе на ул. Почтовой с автодороги на железнодорожные пути под поезд "слетел" автомобиль, которым управлял пьяный водитель.



На месте происшествия правоохранителями было установлено, что в ДТП попал автомобиль Nissan, которым управлял 51-летний мужчина, пребывавший в нетрезвом состоянии.

Водитель не справился с управлением, в результате чего авто слетело с дороги на железнодорожные пути

На водителя составлены административные материалы за допущенные правонарушения.

Сообщается, что в данном ДТП никто не пострадал.

Напомним, в Полтавской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель авто погиб.

Также мы писали, что на трассе Харьков-Волчанск на железнодорожном переезде поезд "Купянск-Узловой-Волчанск" врезался в зерновоз MAN. В ДТП пострадал 35-летний водитель авто.

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