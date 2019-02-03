Пьяный одессит на автомобиле слетел с дороги под поезд
Железная дорога находятся под склоном, по которому проходит автотрасса
В воскресенье утром, 3 февраля, в Одессе на ул. Почтовой с автодороги на железнодорожные пути под поезд "слетел" автомобиль, которым управлял пьяный водитель.
На месте происшествия правоохранителями было установлено, что в ДТП попал автомобиль Nissan, которым управлял 51-летний мужчина, пребывавший в нетрезвом состоянии.
Водитель не справился с управлением, в результате чего авто слетело с дороги на железнодорожные пути
На водителя составлены административные материалы за допущенные правонарушения.
Сообщается, что в данном ДТП никто не пострадал.
Напомним, в Полтавской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель авто погиб.
Также мы писали, что на трассе Харьков-Волчанск на железнодорожном переезде поезд "Купянск-Узловой-Волчанск" врезался в зерновоз MAN. В ДТП пострадал 35-летний водитель авто.
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