Доторкнутися до таємниць стародавніх фресок та мозаїк, відчути силу віків біля мармурового саркофагу Ярослава Мудрого, поринути у роздуми під звуки бронзових дзвонів… Софійський собор, побудований князем Ярославом Мудрим у далекому XI столітті, нині є надбанням світової історії та мистецтва. Він інтригує своїми загадками та унікальними історіями, милує око неповторним стилем та вабить потужною енергетикою.

За тисячу років Софія Київська пережила і війни, і пограбування, і силу природних катаклізмів, але завдяки підтримці меценатів завжди відбудовувалася та відновлювалась.

У межах проєкту "Ліки для реліквії" ми розповідатимемо про особливості, цікаві факти, загадки та таємниці Софії Київської, яка є справжньою перлиною світового архітектурного мистецтва і потребує особливого догляду та оздоровлення.