Доторкнутися до таємниць стародавніх фресок та мозаїк, відчути силу віків біля мармурового саркофагу Ярослава Мудрого, поринути у роздуми під звуки бронзових дзвонів… Софійський собор, побудований князем Ярославом Мудрим у далекому XI столітті, нині є надбанням світової історії та мистецтва. Він інтригує своїми загадками та унікальними історіями, милує око неповторним стилем та вабить потужною енергетикою.
За тисячу років Софія Київська пережила і війни, і пограбування, і силу природних катаклізмів, але завдяки підтримці меценатів завжди відбудовувалася та відновлювалась.
У межах проєкту "Ліки для реліквії" ми розповідатимемо про особливості, цікаві факти, загадки та таємниці Софії Київської, яка є справжньою перлиною світового архітектурного мистецтва і потребує особливого догляду та оздоровлення.
Процес лікування реліквій – непростий, часозатратний та доволі коштовний. Протягом кількох століть митрополити Кипріян і Петро Могила, намісник Богуш Гулькевич-Глібовський, гетьман Іван Мазепа відбудовували, зберігали, оновлювали та повертали до життя Софійський собор, який нині є окрасою не лише Києва, а й усієї України.
Традиції підтримки культури та мистецтва продовжують сучасні меценати. Наприклад, фармацевтична компанія «Дарниця»напередодні свого 90-річчязробила свій оздоровчий внесок у порятунок Софії Київської і подарувала їй систему просушення стін для збереження тисячолітніх фресок і мозаїк. Це інноваційне обладнання, дія якого ґрунтується на законах квантової фізики та винаходах Ніколи Тесли.
Такі меценатські ініціативи із підтримки та збереження культурно-історичних пам’яток надзвичайно важливі та цінні. Адже, лікуючи реліквії, ми тримаємо руку на пульсі історії, аби краще розуміти і відчувати теперішнє та вибудовувати майбутнє.