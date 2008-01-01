Французький порятунок та таємниці саркофагу: 10 цікавих фактів про Софію Київську

Тисячолітня Софія Київська вабить не лише прекрасною архітектурою, неповторним оздобленням стін, але й загадками та таємницями, які вона несе крізь віки.

Чому до XXI століття Софійський собор вважали молодшим, аніж він є насправді? За яких обставин Софія Київська отримала дзвіницю? Де нині знаходяться рештки Ярослава Мудрого? Яка роль французів у порятунку древнього київського храму?

Пропонуємо вашій увазі десять найцікавіших фактів про Софію Київську.

Найдревніша архітектурна пам’ятка часів Київської Русі

Довгий час вважалося, що Софійський собор був побудований у 1037 році князем Ярославом Мудрим. Про це йдеться у «Повісті минулих літ». Тому звання найстарішої уцілілої пам’ятки Софія Київська ділила зі Спаським собором у Чернігові, збудованим у 30-х роках XI століття.

Та новітні дослідження, що ґрунтуються на аналізі настінних написів Софійського собору, свідчать про те, що будівництво храму у Києві розпочав ще Володимир Великий у 1011 році, а у 1018-му, вже за правління Ярослава Мудрого, він був освячений.

Останнє пристанище князів та митрополитів

У східній частині внутрішньої і зовнішньої північних галерей Софійського собору в давнину була великокняжа усипальниця, у якій були поховані Ярослав Мудрий, Всеволод Ярославич, Ростислав Всеволодович, Володимир Мономах. Також у стінах Софії відбувалися поховання митрополитів: Рафаїла (Заборовського), Арсенія (Могилянського), Гавриїла (Кременецького), Самуїла (Миславського), Ієрофея (Малицького) та ін.

Варто зазначити, що в некрополі митрополита Київського і всієї Русі Кирила ІІ, що помер у 1280 році, було знайдено фрагменти шовкової тканини із зображенням Богоматері Оранти. Це найдавніша з усіх знайдених на східнослов’янських землях тканин.

Загадки мармурового саркофагу

У Софійському соборі знаходиться білий мармуровий саркофаг Ярослава Мудрого, в якому нині зберігаються рештки невідомої жінки, що жила понад 900 років тому. Раніше у саркофазі зберігалися кістки двох скелетів – жіночого та чоловічого, останній найімовірніше належав Ярославові.

Однак після відкриття саркофагу для проведення досліджень у 2008 році виявилося, що скелет князя зник. Сучасні дослідники вважають, що рештки Ярослава Мудрого могли бути вивезені до США під час Другої світової. Тоді, тікаючи з Києва, священики забрали з собою найдавнішу храмову святиню — ікону Миколи Мокрого та частину богослужебної бібліотеки. За однією із версій, рештки великого князя зберігаються у Церкві Святої Трійці у Нью-Йорку, де знаходиться нині ікона Миколая Мокрого.