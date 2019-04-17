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Aston Martin показала первый электрокар Rapide E

Сегодня, 22:38

Всего изготовят 155 автомобилей

Британский автопроизводитель Aston Martin показал свой первый электрокар — седан Rapide E дебютировал на Шанхайском автошоу, пишет AIN со ссылкой на The Verge.

У автомобиля сложная судьба. Машина построена на базе седана Aston Martin Rapide и была анонсирована еще в 2015 году. Тогда компания проводила волну сокращений в попытке снизить убытки. Чтобы найти деньги на дорогостоящий проект, пришлось обратиться к китайским инвесторам.

Изначально Rapide E планировали строить вместе с компанией LeEco и массово выпустить в 2018 году. Однако в 2017 году LeEco прекратила сотрудничество в пользу собственной фирмы — ее основатель Цзя Юэти развивал автопроизводителя Faraday Future. В свою очередь Aston Martin обратилась за помощью к инженерам из компании Williams, которые сотрудничают с Formula One и работали над первыми батареями для болидов Formula E, автогонках для электрокаров.

В результате, Rapide E выйдет в ограниченном тираже — всего 155 экземпляров. Цена неизвестна.

Rapide E работает на базе батареи объемом 65 кВт*ч и сможет проехать "более 300 км". У машины два двигателя, генерирующие мощность, эквивалентную 600 лошадиным силам. Разгон с 0 до 100 км/час — менее 4 секунд. Максимальная скорость — 250 км/час. При использовании быстрой зарядки, за час машина сможет зарядиться на 500 км хода. То есть, полная зарядка не должна занимать более 30 минут.

Как отмечают журналисты, особенности конструкции ограничили машину. Так, батареи и двигатель в ней расположены на месте привычного двигателя внутреннего сгорания. В Tesla аккумуляторы упакованы в дно, что экономит место и дает больше пространства для батарей. Также Rapide E на 180 кг тяжелее своего бензинового предшественника.

В будущем Aston Martin также хочет выпускать электрокары под своим суббрендом Lagonda.

Ранее Aston Martin раскрыл внешность нового универсала. Тираж новинки ограничат 99 единицами. 

Также сообщалось, что Aston Martin выпустит большой электрокар, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom.

Кроме того, мы писали, что Aston Martin показал новый спортивный универсал.

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Тег электромобиль, Aston Martin

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