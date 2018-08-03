Aston Martin выпустит большой электрокар, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom

Следующей моделью возрожденного бренда Lagonda станет электрический седан, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom.

Aston Martin, как и многие другие автомобильные компании на сегодняшний день, стремится к электрификации своего модельного ряда.

Бразды абсолютного отказа от ДВС планируется передать бренду Lagonda, но роскошный электрический седан под этим именем появится после выхода кроссовера Aston Martin DBX, премьера которого состоится в следующем году. Он-то как раз и поделится с новым седаном электрической силовой установкой.

Lagonda Vision Concept – предвестник нового лимузина. Поэтому у нас уже есть приблизительное представление о внешности нового автомобиля, имя которого пока не известно.

Напомним, в Украине заметили редчайший Aston Martin.

Также мы писали, что Aston Martin показал новый спортивный универсал.

Кроме того, напомним, что Aston Martin показал первую электрическую субмарину. Субмарина Aston Martin Project Neptune создана совместно с американским производителем подводных лодок Triton. Это стеклянная капсула на поплавках весом около 4 тонн.