Автомобилями Volkswagen можно будет управлять с iPhone

С помощью Siri можно зарядить электрокар, установить в машине нужную температуру и узнать, где она вообще находится

Владельцы автомобилей Volkswagen теперь могут их открывать и закрывать при помощи своего iPhone. Это стало возможным благодаря новому голосовому помощнику Siri в мобильном приложении VW Car-Net, – передает autonews.ua со ссылкой на Theverge.com.

Вообще-то у Siri много возможностей, а не только открытие и закрытие автомобиля. Так, с его помощью можно проверить остаток топлива или заряда (если речь идет про электромобиль). Также с помощью Siri можно зарядить электрокар, установить в машине нужную температуру и узнать, где она вообще находится.

Если ранее это все делалось, как говорится, "в ручную", то теперь – в голосовом режиме, что значительно облегчает жизнь автовладельцам.

В общем, это очень полезная технология, которая будет пользоваться большой популярностью у владельцев автомобилей Volkswagen. При этом следует отметить, что мобильное приложение VW Car-Net не бесплатное. За него нужно ежемесячно платить фиксированную сумму.

Между тем, Siri иногда критикуют, причем критика бывает "по делу". Пока еще этот голосовой помощник не отличается надежностью. Впрочем, так бывает вначале со всеми новыми технологиями.

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