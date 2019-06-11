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Автопром Украины заметно сдал позиции

11 июня, 14:35

Сколько авто произвели в Украине, подсчитали эксперты

Фото: Getty Images

В мае 2019 года автопроизводство в Украине выросло в месячном выражении после зафиксированного в апреле падения, однако с начала 2019 года снижение производства оказалось масштабным.

Так, за месяц украинские предприятия собрали 510 новых автотранспортных средств. По сравнению с маем 2018 года автопроизводство выросло на 18%. Всего же с начала года в Украине изготовили 2 390 автотранспортных средств. А это на 25% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Согласно данным ассоциации "Укравтопром", за май изготовлено:

  • 441 легковой автомобиль;
  • 6 коммерческих автомобилей;
  • 63 автобуса.

"Вся статистика по легковым авто формируется крупноузловой сборкой на заводе Еврокар в Закарпатской области. Объем производства автобусов в мае не изменился", - отмечают эксперты.

Больше всего автобусов в мае выпустил Черкасский автобус – 30 единиц. В прошлом году этот производитель также стал лидером по производству автобусов. На Черниговском автозаводе изготовили 12 автобусов. ЗАЗ и Часовоярский завод сделали по 9 автобусов, а Богдан выпустил три автобуса.

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Производство коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличилось всего на один. В прошлом месяце коммерческие автомобили выпускали Черкасский автобус и ЗАЗ – 5 шт. и 1 шт. соответственно.

Можно ли улучшить ситуацию в украинском автопроме, новости "Сегодня" узнавали у экспертов. Подробнее читайте в статье: "Фантом украинского автопрома: эксперты рассказали, как спасти отрасль".

Ранее журналисты новостей "Сегодня" также побывали на заводе "Еврокар" и посмотрели, как там собирают автомобили:

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Тег авто, производство, автомобили, автопром, коммерческие автомобили, автопроизводство

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УкрАвтопром

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