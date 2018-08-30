BMW показал официальные фото кабриолета 8-Series

Купе способно разгоняться до "сотни" за 3,7 секунды

Компания BMW опубликовала первые официальные снимки кабриолета 8 серии. Предсерийные прототипы модели сфотографированы во время испытаний в Лас-Вегасе и калифорнийской "Долине смерти". Здесь инженерам предстоит проверить работу бортовых систем и основных узлов в условиях экстремально высоких температур.

По предварительной информации, кабриолет будет оснащаться 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

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Купе с таким агрегатом способно разгоняться до "сотни" за 3,7 секунды. В базовое оснащение кабриолета также может войди активный дифференциал и тормозная система M Sport.

Ранее в сети появились фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения. Автомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии.

Также напомним, что в прошлом году BMW представил гигантский внедорожник.