Сколько зарабатывают производители с каждого проданного авто

Сегодня, 08:15

С каждого проданного электромобиля Tesla не просто ничего не зарабатывает, а теряет – минус 11 тысяч евро

Ferrari. Фото: pixabay.com
Ferrari. Фото: pixabay.com

Человек всегда считает, что у другого карман шире и денег больше. Так можно подумать и о многих автомобильных производителях, особенно, если говорить о премиальных и люксовых брендах вроде Bentley и продвинутой Tesla. На самом деле это не всегда так.

Так, согласно последним исследованиям, каждый проданный автомобиль приносит Bentley убытки в размере 17 тысяч евро! Почему так? Как говорится в докладе, причиной тому являются большие инвестиции британской марки в разработку гибридных и электрических установок.

Не в плюсе и Илон Маск. С каждого проданного электромобиля Tesla не просто ничего не зарабатывает, а теряет – минус 11 тысяч евро.

Также в отчете указывается, что группа Jaguar Land Rover зарабатывает с каждой машины порядка 800 евро.

Если говорить о лидерах среди автопроизводителей, больше всего с каждого проданной машины зарабатывают такие бренды:

  • Porsche – 17 тысяч евро (лучший показатель среди немецких марок)
  • Audi, BMW, Mercedes-Benz – 9 тысяч евро
  • Maserati – 5 тысяч евро

А больше всего зарабатывает на каждом проданном авто Ferrari – 69 тысяч евро. Это лучший показатель в автоиндустрии.

Напомним, в прошлом году схожее исследование проводило агентство Bloomberg. По его данным, Porsche зарабатывает 17 250 долларов с каждого проданного автомобиля, а Ferrari – 90 тысяч.

Как сообщалось, крупнейший экспортер нефти вложился в производство электромобилей.

Напомним, Илон Маск намерен выкупить все акции TeslaПри нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сейчас Маск владеет около 20% акций компании. По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров. 

Ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Из-за этого по итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала серьезный убыток.
Ferrari, Porsche, BMW, bloomberg, Bentley, tesla, Jaguar, Маск

Вы сейчас просматриваете новость "Сколько зарабатывают производители с каждого проданного авто". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТопЖыр

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Ferrari показала первое фото нового суперкара

Вчера, 06:41

Дебют автомобиля состоится в середине сентября

Бизнес

Илон Маск. Фото: AFP

Илон Маск провел тайную встречу с учеными

9 Августа, 09:19

Бизнесмен серьезно обсуждает колонизацию Марса, сообщают источники
Загрузка...

Авто

Фото: Pixabay

BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе: названы модели

8 Августа, 12:50

Неисправность в дизельных автомобилях немецкого производителя может привести к возгоранию авто, признали в компании

Авто

Фото: Pixabay

Украинцы скупают электрокары: названы самые популярные модели

8 Августа, 10:52

Активным спросом пользуются б/у-шные электромобили
Загрузка...