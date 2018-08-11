Сколько зарабатывают производители с каждого проданного авто
С каждого проданного электромобиля Tesla не просто ничего не зарабатывает, а теряет – минус 11 тысяч евро
Человек всегда считает, что у другого карман шире и денег больше. Так можно подумать и о многих автомобильных производителях, особенно, если говорить о премиальных и люксовых брендах вроде Bentley и продвинутой Tesla. На самом деле это не всегда так.
Так, согласно последним исследованиям, каждый проданный автомобиль приносит Bentley убытки в размере 17 тысяч евро! Почему так? Как говорится в докладе, причиной тому являются большие инвестиции британской марки в разработку гибридных и электрических установок.
Не в плюсе и Илон Маск. С каждого проданного электромобиля Tesla не просто ничего не зарабатывает, а теряет – минус 11 тысяч евро.
Также в отчете указывается, что группа Jaguar Land Rover зарабатывает с каждой машины порядка 800 евро.
Если говорить о лидерах среди автопроизводителей, больше всего с каждого проданной машины зарабатывают такие бренды:
- Porsche – 17 тысяч евро (лучший показатель среди немецких марок)
- Audi, BMW, Mercedes-Benz – 9 тысяч евро
- Maserati – 5 тысяч евро
А больше всего зарабатывает на каждом проданном авто Ferrari – 69 тысяч евро. Это лучший показатель в автоиндустрии.
Напомним, в прошлом году схожее исследование проводило агентство Bloomberg. По его данным, Porsche зарабатывает 17 250 долларов с каждого проданного автомобиля, а Ferrari – 90 тысяч.
Как сообщалось, крупнейший экспортер нефти вложился в производство электромобилей.
Напомним, Илон Маск намерен выкупить все акции Tesla. При нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сейчас Маск владеет около 20% акций компании. По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров.
Ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Из-за этого по итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала серьезный убыток.
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