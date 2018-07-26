Бразилец превратил Fiat в Lamborghini

Сегодня, 04:44

В результате Fiat получил совершенно другой кузов с массивными воздухозаборниками и задним антикрылом, а также логотип Lamborghini и надпись Aventador

Житель Бразилии Эдимар Соуза Гуларт самостоятельно построил копию Lamborghini Aventador. Будучи механиком по профессии, в качестве основы для проекта суперкара он выбрал 16-летний хэтчбек Fiat Uno. Об этом сообщает IOL News.

Машину-донора Гуларт купил два года назад за 31 тысячу реалов (222 тысячи грн. – Ред.). На постройку копии "Ламбо" и изготовление нового обвеса у него ушел год и 10 тысяч реалов. В результате Fiat получил совершенно другой кузов с массивными воздухозаборниками и задним антикрылом, а также логотип Lamborghini и надпись Aventador.

Чтобы разогнаться до "сотни", Aventador требуется 2,9 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 350 километров в час.

Однако изменения носят лишь косметический характер. Технически это все тот же Fiat Uno, оснащенный 1,1-литровым двигателем мощностью 58 лошадиных сил и 87 Нм крутящего момента. До первой "сотни" Uno разгоняется за 15 секунды, а его максимальная скорость составляет 155 километров в час.

Ранее забывчивый водитель Chrysler на заправке сжег Lamborghini за 274 тысячи долларов.

Также мы писали, что раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini.

Напомним, 14-летний школьник стал первым владельцем гоночного Lamborghini Huracan. Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo получил новый обвес из углепластика с верхним воздухозаборником и плавником, как у прототипов класса LMP1 и болидов Формулы-1.
Lamborghini, fiat, хэтчбек

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