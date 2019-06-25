Британский гонщик установил мировой рекорд скорости на тракторе

Трактор JCB Fastrac 8000 разогнался до 166 км/ч, улучшив результат прежнего рекордсмена на 27 км/ч

Фото: JCB.

Рекордный заезд, организованный производителем сельхозтехники JCB, состоялся на взлетно-посадочной полосе бывшей базы Королевских ВВС в Элвингтоне (Йоркшир). За рулем модернизированного JCB Fastrac 8000 находился британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин, которому удалось разогнать трактор до 166.72 км/ч, улучшив результат предыдущего рекордсмена на 27 км/ч, – сообщает autonews.autoua.net.

Во время заезда JCB Fastrac 8000 был оснащен 7.2-литровым дизельным мотором, развивающим около 1000 л. с. и 2500 Н·м крутящего момента, и шестиступенчатой коробкой передач ZF, которой заменили стандартный вариатор. Аэродинамическое "оперение" для трактора разработали специалисты Williams Advanced Engineering. Заезд снимала группа канала Channel4.

Предыдущий рекорд принадлежал пилоту-испытателю автомобилей под псевдонимом Стиг, участвующему в телепередаче TopGear британской компании BBC. В марте прошлого год он разогнал трактор с 5.7-литровым 500-сильным мотором до средней максимальной скорости 140.44 км/ч.

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