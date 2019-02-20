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На Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов

Сегодня, 13:57

Процесс сборки тракторов начался на производственной базе АвтоЗАЗа

В Запорожье запустили производство корейских тракторов. Фото: ЦТС
В Запорожье запустили производство корейских тракторов. Фото: ЦТС.
На Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3d/84d/5c6d3d84d67d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3d/84d/5c6d3d84d67d6.jpg Запорожье Процесс сборки тракторов начался на производственной базе АвтоЗАЗа

На базе Запорожского автомобильного завода началось производство пробной партии корейских тракторов LS Mtron.

Ожидается, что эти машины смогут конкурировать с популярными в Украине белорусскими тракторами, передает ЦТС.

По словам сотрудников корпорации "УкрАвто", пока что они не планируют создавать совместное предприятие с производителем – для начала необходимо изучить спрос потребителей.

Как считают эксперты, по характеристикам корейские тракторы являются конкурентами популярных в Украине тракторов МТЗ "Беларусь".

Ранее Запорожский автомобилестроительный завод заявил о планах возобновить производство автомобилей. Однако полный запуск производства возможен после того, как завод станет полностью платежеспособным.

Напомним также, что украинец превратил "Запорожец" в Ford Mustang. В результате такого перевоплощения был полностью изменен дизайн кузова, а также полностью переработана техническая начинка машины.

Также мы писали, что на британском сайте онлайн-объявлений на продажу выставлен восстановленный "горбатый" "Запорожец" 1958 года. За автомобиль модели ЗАЗ-965А, который сейчас находится в Болгарии, просят 42 тысячи долларов – примерно столько же стоят, например, новые Volkswagen. 

Кроме того, в Сибири старый "Запорожец" оснастили огромным двигателем V12. Пятилитровый двигатель 1GZ-FE мощностью 280 л. с. позаимствовали у старого представительского седана Toyota Century. Вместе с ним в ЗАЗ-968М перекочевала и 4-ступенчатая автоматическая КПП.

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Тег Запорожье, трактор, производство, АвтоЗАЗ

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