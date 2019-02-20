На Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов
Процесс сборки тракторов начался на производственной базе АвтоЗАЗа
На базе Запорожского автомобильного завода началось производство пробной партии корейских тракторов LS Mtron.
Ожидается, что эти машины смогут конкурировать с популярными в Украине белорусскими тракторами, передает ЦТС.
По словам сотрудников корпорации "УкрАвто", пока что они не планируют создавать совместное предприятие с производителем – для начала необходимо изучить спрос потребителей.
Как считают эксперты, по характеристикам корейские тракторы являются конкурентами популярных в Украине тракторов МТЗ "Беларусь".
Ранее Запорожский автомобилестроительный завод заявил о планах возобновить производство автомобилей. Однако полный запуск производства возможен после того, как завод станет полностью платежеспособным.
Напомним также, что украинец превратил "Запорожец" в Ford Mustang. В результате такого перевоплощения был полностью изменен дизайн кузова, а также полностью переработана техническая начинка машины.
Также мы писали, что на британском сайте онлайн-объявлений на продажу выставлен восстановленный "горбатый" "Запорожец" 1958 года. За автомобиль модели ЗАЗ-965А, который сейчас находится в Болгарии, просят 42 тысячи долларов – примерно столько же стоят, например, новые Volkswagen.
Кроме того, в Сибири старый "Запорожец" оснастили огромным двигателем V12. Пятилитровый двигатель 1GZ-FE мощностью 280 л. с. позаимствовали у старого представительского седана Toyota Century. Вместе с ним в ЗАЗ-968М перекочевала и 4-ступенчатая автоматическая КПП.
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