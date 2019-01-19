Что показали на последнем "зимнем" автосалоне в Детройте: ТОП ярких новинок

Автосалон North American International Auto Show будет со следующего года проводиться в июне

Все фото предоставлены производителями.

Что показали на последнем "зимнем" автосалоне в Детройте: ТОП ярких новинок Сергей Гусев //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/186/920/5c4186920a751.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/186/920/5c4186920a751.jpg 2019-01-19T08:12:00+02:00 Авто Автосалон North American International Auto Show будет со следующего года проводиться в июне

Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Со временем этот город в штате Мичиган стал столицей автомобилестроения США, "Городом моторов" (в нем базировалась "большая тройка" американских автопроизводителей – Ford, General Motors и Chrysler), а автосалон превратился из события регионального значения в шоу мирового уровня, которое традиционно проводится ежегодно в середине января. В конце 1990-х американское автомобилестроение начало испытывать все больше трудностей, производители занялись реорганизацией, стали переводить не только производство, но и штаб-квартиры из Детройта в другие города. Город Детройт по сегодняшний день находится в тяжелом социально-экономическом положении.

Организаторам North American International Auto Show (NAIAS) удавалось поддерживать интерес к салону, но дополнительно сказался глобальный кризис автомобильных выставок. Многие старые игроки закрылись, но набрали силу новички, например, в США – ноябрьский автосалон в Лос-Анджелесе. Теперь у автопроизводителей просто не хватает времени подготовиться к новой выставке за столь короткий срок.

К тому же за неделю до NAIAS проходит CES — выставка бытовой электроники в Лас-Вегасе, которая становится все более интересной и автопроизводителям, и потребителям. В результате объявлено, что NAIAS в 2020 году состоится не в январе, а в июне. Автошоу же этого года открыто для публики с 18 по 27 января, новинок на нем не много, но они есть.

Новый Ford Mustang Shelby GT500

Это самый мощный в истории серийный дорожный Ford. Он оснащен двигателем V8 5.2 с приводным нагнетателем. Неофициальны данные о его мощности – 730 л.с. и 881 Н•м.

Использован семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями с временем переключения менее 100 миллисекунд и карданным валом из углепластика. Он предлагает режимы "Обычный", "Плохая погода", "Спортивный", "Дрэг" и "Трек", а также обладает лонч-контролем с удержанием машины на старте специальным трансмиссионным тормозом.

Заявлено, что разгон с нуля до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает чуть больше трех секунд.

В салоне установлена 12-дюймовая цифровая приборная панель и восьмидюймовый центральный экран мультимедийного комплекса. Опционально можно заказать углепластиковый декор на передней панели и замшевые вставки на дверях. Можно поставить и гоночные сиденья Recaro с высокой боковой поддержкой и окнами для ремней безопасности или выбрать более комфортные кресла с замшевыми вставками и электрическими регулировками.

Hyundai Elantra GT NLine

Этот "подогретый" хэтчбек заменил в заокеанской линейке Hyundai модель GT Sport. Двигатель при этом остался прежним – турбомотор 1.6 T-GDI (204 л.с., 265 Н•м), но изменений много. Стали жестче опоры двигателя и крепления трансмиссии, пружины спереди и сзади, заменен стабилизатор поперечной устойчивости, перенастроены амортизаторы, заново откалибровано рулевое управление.

Вместо шин Hankook (225/40 R18) отныне на машинах с "механикой" используются летние покрышки Michelin Pilot Sport 4 той же размерности. Вдобавок — обновленное оформление снаружи и внутри плюс дополнительное оснащение. Цены такие: 23 300 долл. за вариант с "механикой" и 24 400 долл. – с "роботом".

Новое поколение Toyota Supra

Выпуск модели был прекращен в 2002 году. В разработке новинки принимали участие специалисты из BMW, поэтому новая Supraво многом унифицирована с BMW Z4. Габариты такие: длина – 4380 мм, ширина – 1865, высота – 1290–1295, колесная база – 2470 мм. Снаряженная масса варьирует в пределах 1410–1520 кг.

Турбочетверка 2.0 имеет два вариантах форсировки: 197 л.с., 320 Н•м и 258 л.с., 400 Н•м. Турбошестерка 3.0 выдает 340 л.с., 500 Н•м. У восьмиступенчатого "автомата" альтернативы нет. Разгоне до сотни с этими моторами занимает соответственно 4,3, 5,2 и 6,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Мест – два, привод – задний.

Продажи в Америке начнутся летом. Цены на трехлитровый спорткар начинаются 49 990 долл. Производить новинку будут на австрийском заводе компании MagnaSteyr, где уже выпускают Z4.

Subaru WRX STI S209

Автомобиль подготовлен компанией Subaru Tecnica International (STI), "дочкой" корпорации Subaru. В этом проекте был использован опыт создания гоночной версии WRX STI Nurburgring. Оппозитный двигатель получил усиленный турбокомпрессор, более легкие кованые поршни и шатуны и другие улучшения. Мощность такой "четверки" около 346 л.с.

Максимальный крутящий момент пока не называется. Напомним, что на обычном седане WRX STI "четверка" 2.5 выдает 314 л.с. и 393 Н•м. С двигателем совмещена шестиступенчатая "механика" и полноприводная трансмиссия с управляемым центральным дифференциалом и передним/задним дифференциалами повышенного трения.

В такой "заряженной" версии дело не обошлось без модернизации подвески: установлены более жесткие пружины и новые амортизаторы, более мощный задний стабилизатор поперечной устойчивости. Усилены и перепроектированы многие другие детали.

В продаже новинка появится в конце нынешнего года и только в США. Тогда же компания огласит и цену. Но уже заявлено, что тираж составит около 200 штук.

Новинка Kia Telluride

Формально новый самый большой кроссовер этого производителя является преемником модели Mohave, а по происхождению – братом модели Hyundai Palisade. Его длина – 5001 мм, ширина – 1989, высота (без рейлингов) – 1750 мм, колесная база – 2901 мм. Клиренс варьируется в пределах 200–203 мм. В салоне могут разместиться восемь человек.

Платформа и силовой агрегат у Tellurideи Palisadeодинаковые. Спереди McPherson, сзади многорычажка, полный привод с муфтой, бензиновый атмосферник V6 3.8 (295 л.с., 355 Н•м) с восьмиступенчатым "автоматом".

Автомобиль создан в Америке и для Америки, там же он будет производиться.На рынке Telluride появится весной или, как и собранный в Корее Hyundai Palisade, летом 2019года.

Volkswagen Passat второго поколения

Американский Passat с европейским (а практически всемирным) роднит разве что имя. По сути, это самостоятельная модель. Новинка построена на старой переработанной платформе PQ46, хотя "европеец" давно использует модульную MQB. Причина консервативности чисто экономическая – сильное снижение спроса на седаны в Северной Америке, что делает невыгодной смену платформы.

Порадовать будущих владельцев компания решила новой электроникой. Стандартными стали системы предупреждения о фронтальном столкновении и автоматического торможения, теперь распознающая и пешеходов. В "базу" также вошли мониторинг слепых зон зеркал и трафика сзади. Опция – ассистенты парковки и автоматического удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль.

Двигатель заявлен один – наддувная "четверка" 2.0 TSI с теми же 176 л.с. и250 Н•м,что были у предшественника. Тяга передается на передние колеса через шестиступенчатый автомат, который получил новый гидротрансформатор.

В продаже в США новый Volkswagen Passat появится летом. Интересно, что на него дается гарантия в шесть лет или 72 000 миль (115 872 км) пробега.

Ford Explorer шестого поколения

Компания утверждает, что этот самый продаваемый в истории Америки кроссовер стал крепче, легче, просторнее, эффективнее, безопаснее, интеллектуальнее и обзавелся самым мощным двигателем. А все улучшения согласованы с клиентами. Расстояние между осями сильно выросло, а другие размеры нет. Длина – 5050 мм, ширина без учета боковых зеркал – 2004 мм, высота – 1775 мм, колесная база – 3025 (+160), мм минимальный клиренс – 201 мм.

В связи со сменой платформы конструкторы вернулись к продольному расположению двигателя и базовому заднему приводу. Будут предложены два бензиновых турбомотора: "четверка" 2.3 (304 л.с., 420 Н•м) и "шестерка" 3.0 (370 л.с., 515 Н•м). На дорогих модификациях полный привод с муфтой подключения передней оси идет по умолчанию. У десятиступенчатого "автомата" альтернативы нет.

Меньше трех рядов сидений в салоне быть не может. Объем багажника при всех разложенных креслах – 515 л, за спинками второго ряда – 1356 л, при сложенных двух рядах – 2486 л.

Американцы смогут получить новые кроссоверы летом, начальная их цена вырастет лишь на 400 долларов по сравнению с нынешней моделью – 32 765 долл.

Вы сейчас просматриваете новость " Что показали на последнем "зимнем" автосалоне в Детройте: ТОП ярких новинок". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...