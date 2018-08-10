"Дизельгейт" по-японски: Nissan и Mazda попались на обмане с выхлопами
Министерство транспорта Японии потребовало от производителей предотвратить подобные случаи
Японские автомобильные компании Mazda Motor, Suzuki Motor и Yamaha Motor фальсифицировали тесты на экономию топлива и выбросы в производимых ими автомобилях. Японские власти провели расследование после того, как стало известно об аналогичных проблемах у Subaru и Nissan. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на министерство транспорта Японии.
Самые большие нарушения выявлены у Suzuki, которая не зафиксировала факт некачественной инспекции в половине из 13 тыс. случаев, которые были изучены комиссией министерства, а у Mazda и Yamaha этот показатель составил 3,8 и 2,1% соответственно.
Будут ли к компаниям применяться какие-то санкции, например, отзыв автомобилей, не уточняется. Пока ведомство только потребовало от всех производителей предотвратить подобные случаи в будущем.
При этом Nissan уже заявил, что откажется от дизелей и сосредоточится на электрификации модельного ряда. По мнению руководства Nissan, спрос на дизельные автомобили будет сокращаться на всех рынках. Партнер Nissan по альянсу – Renault – тоже намерен в ближайшем будущем прекратить разработку дизельных агрегатов. По тому же пути решила пойти компания Volvo.
Ранее в 2015 году вокруг Volkswagen разразился скандал, который получил название "дизельгейт". Компания была уличена в том, что ее автомобили оснащались специальным программным обеспечением, занижавшим реальные показатели вредных выхлопов при тестах.
В общей сложности компания продала около 11 млн автомобилей, выбросы которых не соответствовали нормативам.
При этом Volkswagen собрался "отбелить" дизельные авто после "дизельгейта", улучшив репутацию этого вида транспорта. Правда, в то же время, в ЕС начали вступать в силу запреты для проезда на дизельных авто в центральные части некоторых городов.
Впоследствии "дизельгейт" затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.
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