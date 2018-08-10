"Дизельгейт" по-японски: Nissan и Mazda попались на обмане с выхлопами

Японские автомобильные компании Mazda Motor, Suzuki Motor и Yamaha Motor фальсифицировали тесты на экономию топлива и выбросы в производимых ими автомобилях. Японские власти провели расследование после того, как стало известно об аналогичных проблемах у Subaru и Nissan. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на министерство транспорта Японии.

Самые большие нарушения выявлены у Suzuki, которая не зафиксировала факт некачественной инспекции в половине из 13 тыс. случаев, которые были изучены комиссией министерства, а у Mazda и Yamaha этот показатель составил 3,8 и 2,1% соответственно.

Будут ли к компаниям применяться какие-то санкции, например, отзыв автомобилей, не уточняется. Пока ведомство только потребовало от всех производителей предотвратить подобные случаи в будущем.

При этом Nissan уже заявил, что откажется от дизелей и сосредоточится на электрификации модельного ряда. По мнению руководства Nissan, спрос на дизельные автомобили будет сокращаться на всех рынках. Партнер Nissan по альянсу – Renault – тоже намерен в ближайшем будущем прекратить разработку дизельных агрегатов. По тому же пути решила пойти компания Volvo.

Ранее в 2015 году вокруг Volkswagen разразился скандал, который получил название "дизельгейт". Компания была уличена в том, что ее автомобили оснащались специальным программным обеспечением, занижавшим реальные показатели вредных выхлопов при тестах.

В общей сложности компания продала около 11 млн автомобилей, выбросы которых не соответствовали нормативам.

При этом Volkswagen собрался "отбелить" дизельные авто после "дизельгейта", улучшив репутацию этого вида транспорта. Правда, в то же время, в ЕС начали вступать в силу запреты для проезда на дизельных авто в центральные части некоторых городов.

Впоследствии "дизельгейт" затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.