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"Евробляхеры" после растаможки авто могут вернуть штрафы

2 мая, 11:49

Суд в Киеве принял решение по "добровольному взносу" 8500 гривен

Евробляхи растаможили только 45% украинцев / Фото: Ивана Орищенко
Евробляхи растаможили только 45% украинцев / Фото: Ивана Орищенко.

Штраф за нарушение "транзита" 8500 грн может быть отменен, если "добровольный взнос" 8500 грн уплачен после наложения штрафа. К такому выводу пришел столичный суд, сообщает "Auto24".

Так, таможня вынесла постановление от 29 августа 2018 о наложении на гражданина штрафа по статье 470 Таможенного Кодекса в размере 8500 грн. за нарушение сроков пребывания автомобиля на территории Украины в режиме "Транзит".

Через несколько месяцев, а именно 14 января 2019, гражданин совершил таможенное оформление автомобиля и оплатил 8500 грн "добровольного взноса" на основании пункте 9-3 раздела XXI Таможенного кодекса. При этом гражданин обжаловал незаконность постановления таможни от 29 августа 2018 о наложении штрафа в размере 8500 грн в Днепровский районный суд г.. Киев.

В данном случае "добровольный взнос" был выплачен через несколько месяцев после наложения штрафа.

Днепровский районный суд. Киева рассматривая иск отметил, что согласно ч.1 ст. 58 Конституции, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

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На основании норм ч.1 ст. 58 Конституции решением от 18.03.2019 суд сделал вывод, что гражданин освобождается от административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст.470, и отменил постановление таможни о наложении штрафа.

Таким образом, граждане, получившие штраф таможни за нарушение сроков пребывания авто в режиме транзита по ст.470 Таможенного кодекса и оплатившие при этом добровольный взнос, имеют право на защиту в судебном порядке.

Напомним, с 25 мая в Украину в полную силу заработает закон о растаможке автомобилей на еврономерах -  владельцев "евроблях" ждут драконовские штрафы и конфискация авто.


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Тег штраф, транзит, таможня, таможенное оформление, растаможка, евробляхи, растаможка авто

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