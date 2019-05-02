"Евробляхеры" после растаможки авто могут вернуть штрафы

Суд в Киеве принял решение по "добровольному взносу" 8500 гривен

Евробляхи растаможили только 45% украинцев / Фото: Ивана Орищенко.

Штраф за нарушение "транзита" 8500 грн может быть отменен, если "добровольный взнос" 8500 грн уплачен после наложения штрафа. К такому выводу пришел столичный суд, сообщает "Auto24".

Так, таможня вынесла постановление от 29 августа 2018 о наложении на гражданина штрафа по статье 470 Таможенного Кодекса в размере 8500 грн. за нарушение сроков пребывания автомобиля на территории Украины в режиме "Транзит".

Через несколько месяцев, а именно 14 января 2019, гражданин совершил таможенное оформление автомобиля и оплатил 8500 грн "добровольного взноса" на основании пункте 9-3 раздела XXI Таможенного кодекса. При этом гражданин обжаловал незаконность постановления таможни от 29 августа 2018 о наложении штрафа в размере 8500 грн в Днепровский районный суд г.. Киев.

В данном случае "добровольный взнос" был выплачен через несколько месяцев после наложения штрафа.

Днепровский районный суд. Киева рассматривая иск отметил, что согласно ч.1 ст. 58 Конституции, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

На основании норм ч.1 ст. 58 Конституции решением от 18.03.2019 суд сделал вывод, что гражданин освобождается от административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст.470, и отменил постановление таможни о наложении штрафа.

Таким образом, граждане, получившие штраф таможни за нарушение сроков пребывания авто в режиме транзита по ст.470 Таможенного кодекса и оплатившие при этом добровольный взнос, имеют право на защиту в судебном порядке.

Напомним, с 25 мая в Украину в полную силу заработает закон о растаможке автомобилей на еврономерах - владельцев "евроблях" ждут драконовские штрафы и конфискация авто.

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