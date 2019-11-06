Обзор топливного рынка: где дешевле заправиться

Разница в ценниках на стелах АЗС увеличилась с 7% до 10% в зависимости от региона

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Начался ноябрь, но бензин и дизтопливо не спешат дешеветь вопреки прогнозам экспертов рынка нефтепродуктов, утверждавших, что есть потенциал для плавного снижения цен на пару гривен на литре. На практике цены на стелах АЗС демонстрируют удивительное постоянство. Чуть подешевел лишь автогаз, да и то не во всех регионах.

Почему цены неизменны, дрогнут ли они и покатятся ли вниз в течение ноября, нам рассказали аналитики топливного рынка Сергей Куюн (директор консалтинговой группы "А-95" и Геннадий Рябцев (замдиректора научно-технического центра "Психея").

Как поменялись цены

Данные: Консалтинговая группа "А-95", Научно-технический центр "Психея"

Как видно из таблицы, за полмесяца не изменилась тенденция более высоких цен на топливо в западных регионах и более низких низких – в северных и восточных. Исключением стали прифронтовые Донецкая и особенно Луганская области: там все виды топлива дороже.

За две недели разница в цене между самым дорогим и самым дешевым топливом выросла по бензину А-92 с 7,7% до 10% (2,4 грн/л), не изменилась по бензину А-95 ( 7,7%, или 2,15 грн/л) и по дизелю (7,6%, или 2,07 грн/л) . По автогазу максимальная разница в цене уменьшилась с 1 грн/л до 92 коп./л, или до 8,4% (-0,3%). По словам экспертов, разница вызвана избытком ресурса: где газа завезено больше, чем нужно рынку, там дешевле.

Что может измениться за будущую неделю

Эксперты надеются, что цены все же снизятся. И объясняют задержку тем, что в сентябре были скачки цен в опте и поэтому трейдеры осторожничают.

"В этом году розничные цены утратили жесткую связь с оптовыми, – отметил Сергей Куюн. – Наценка возросла, и это позволило незаметно пройти напряженный период в сентябре, когда на оптовом рынке цена выросла более чем на 3,5 грн/л. Сейчас опт откатился на прежние позиции, на рынке переизбыток товара, не исключаю, что АЗС вскоре откорректируют ценники".

Рябцев менее оптимистичен: по его словам, чтобы розничные цены на бензин и дизтопливо пошли вниз, необходимо два долговременных фактора: стабильные цены в опте на импортное топливо (его в Украине более 70%) и стабилизация курса гривни хотя бы на нынешнем уровне. Но пока нет ни того, ни другого: крупный опт подорожал в октябре на 5%, а нацвалюте финансисты обещают девальвацию к концу года до 26 грн/$.

"Нефтетрейдеры ориентируются на прогнозы финансистов, кроме того цены на топливо зависят от котировок стоимости нефти, а здесь тренд тоже не фиксированный, поэтому потенциал к удешевлению бензина и дизеля сохраняется, но когда он будет реализован и насколько, пока сказать сложно", – резюмировал Рябцев.

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А вот прогнозы по рынку автогаза оказались более точными – за две недели он подешевел в среднем на 20 коп./л (на 1,7%). По мнению Рябцева, этот тренд сохранится, так как осенью спрос на автогаз падает с каждым днем (меньше поездок на отдых, на дачу и т. д.). Поэтому продавцы стимулируют потребителей низкими ценами и различными акциями. В итоге газ может подешеветь в ноябре еще на 30-40 коп./л, в среднем до 11,10-11,20 грн/л.

Но ситуация может измениться на противоположную, если Верховная Рада под давлением отечественных производителей бензина примет закон об увеличении акциза на автогаз, из-за чего он может подорожать на 3 грн/л. Эксперты оценивают такое предложение негативно, утверждая, что оно разбалансирует рынок топлива и не увеличит доходы бюджета.

Впрочем, независимо от того, заправлен ваш автомобиль дорогим бензином или дешевым газом, он далеко не уедет по плохой дороге. Где в Украине самые плохие трассы – смотрите в сюжете:

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