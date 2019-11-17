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Гиперкар Bloodhound разогнался в пустыне до 904 км/ч: видео

17 ноября, 05:31

Построенный британскими специалистами болид достигает в длину 14 метров и весит 7 тонн

Видео: Bloodhound LSR / YouTube

Британский сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR во время седьмого заезда по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в пустыне Калахари на северо-западе ЮАР установил свой новый рекорд — разогнался до 904 км в час.

"Bloodhound LSR достигал новой максимальной скорости 562 миль в час, или 904 км/ч, когда проехал по гоночной трассе в пустыне Калахари в рамках своей программы скоростных испытаний", – сообщается на официальной странице проекта в YouTube.

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Построенный британскими специалистами болид Bloodhound достигает в длину 14 метров и весит 7 тонн. Корпус автомобиля композитный: фронтальная часть, как у гоночных болидов "Формулы 1", представляет собой углепластиковый монокок, задняя часть машины металлическая с панелями как у самолета.

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Напомним, во время шестого заезда Bloodhound LSR в Калахари разогнался до 806 км/ч. Цель команды не только побить мировой рекорд скорости на Земле в 1227,9 км/ч, который был установлен в 1997 году, но и установить новый, более быстрый в 1000 миль в час (1609 км/ч). Однако никто не смог ответить на вопрос, когда рекорд будет установлен.

Ранее также сообщалось, что пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости в 722 км/ч.

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