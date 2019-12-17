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Почему в Украине медленно снижаются цены на бензин: Гончарук объяснил

17 декабря, 11:43

Сейчас цены на топливо падают, по разным оценкам, от 30 до 80 копеек, но это неадекватное снижение, считает премьер

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Снижение цен на топливо в Украине на фоне укрепления курса гривни происходит более медленными темпами, чем могло бы быть, поскольку на этом сегменте рынка очень низкая конкуренция, а также теневые заправки, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Цены снижаются, когда на рынке есть конкуренция, при нормальных условиях. Если конкуренция сильнее, то цены снижаются быстрее. Если конкуренции нет или она слабая, то цены или не снижаются вообще, или снижаются очень медленно. В случае с топливом это товар, который очень сильно привязан к гривне, и укрепленная гривня должна была потянуть цены на бензин вниз, безусловно", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

По словам Гончарука, сейчас цены на бензин уменьшаются, по разным оценкам, от 30 до 80 копеек, но это неадекватное снижение, поскольку цены должны снизиться гораздо сильнее. По подсчетам в Кабмине, цены должны уменьшиться едва ли не на 2 гривни, а в среднем цены на бензин в Украине должны быть 1,1 доллара за литр.

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Также глава правительства подчеркнул, что для нормальной работы рынка нужно осуществить целый комплекс мер по стимулированию конкуренции.

"То, что нужно делать, это стимулировать конкуренцию. Тут имеются две составляющие. К сожалению, в Украине до сих пор есть очень большой теневой сектор, фактически заправочные станции, которые работают вне закона, и они, естественно, убивают "белый" прибыльный бизнес, поэтому этот бизнес вынужден компенсировать потери, которые они получают от теневого сектора экономики, и они медленнее опускают цену. Вторая составляющая – у нас в Украине есть Антимонопольный комитет, это орган, который отвечает за то, чтобы конкуренция на рынках была достаточной и защищенной, и от качества работы этого ведомства зависит то, насколько быстро рынки будут реагировать на подобные факторы", – сказал он.

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Премьер добавил, что цены на бензин будут продолжать снижаться, но скорость падения стоимости топлива будет зависеть от того, насколько Кабмину удастся стимулировать конкуренцию на этом рынке.

Боее детально о ситуации читайте в материале "Цены на бензин в Украине обвалились: как долго это продолжится".

Как известно, украинцы присмотрели способ сэкономить на топливе – пересесть в электромобиль. Украина вошла в ТОП-10 стран мира по количеству электрокаров:

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бензин АЗС Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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