Почему в Украине дешевеет топливо и насколько могут снизиться цены в декабре

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В Украине начали дешеветь нефтепродукты. Эксперты топливного рынка говорят, что причин, по которым бензин и дизтопливо, наконец-то, начали терять в цене, две: это длительное устойчивое укрепление гривни к доллару и вмешательство Антимонопольного комитета (АМКУ). А вот цены на автогаз в декабре будет лихорадить.

По данным Нацбанка, гривня постоянно укрепляется по отношению к доллару третий месяц: за это время курс изменился с 25,4 грн/$ до 23,69 грн/$, или на 7%. Это создало потенциал для снижения цен на топливо примерно на 5% (1,3-1,5 грн/л в зависимости от вида и качества).

Также, по информации пресс-службы АМКУ, 5 декабря комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС, которых в Украине около десяти, в течение 10 дней.

"Комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил: средние цены крупного опта на бензин А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%, курс доллара к гривне снизился почти 12%, средние розничные цены на бензин А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%. Исходя из этого, АМКУ требует установить цены на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке", – говорится в сообщении пресс-службы.

Некоторые сети АЗС уже отреагировали, что позволило ценам пойти вниз, остальные обещают пересмотреть ценники до конца недели. Какие сейчас средние цены в областях и Киеве, можно увидеть, открыв интерактивные карты сайта "Сегодня".

То, что топливо имеет потенциал к удешевлению, подтвердил и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев:

"Только за счет укрепления гривни бензин в крупном опте (ж/д цистерна и более) подешевел на 350-400 грн/т, дизтопливо – на 300 грн/т, что дало возможность трейдерам начать снижение цен в рознице".

По его словам, потенциал для снижения цен в рознице составляет еще около гривни на литре.

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