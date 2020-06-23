Грядет подорожание: какими будут цены на бензин и автогаз в Украине

Цены на бензин и дизельное топливо (ДТ) показывают разнонаправленные тренды, а сжиженный автогаз продолжил дорожать на десятки копеек за литр, уверенно стремясь к 12 грн/л. Как рассказал сайту "Сегодня" директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, на начавшейся неделе могут пойти вверх и цены на бензин и ДТ, причем не только у дискаунтеров, но и у других участников рынка.

"Весьма вероятно, что к дискаунтерам присоединятся крупные брендовые сети. Но речь не идет о каких-то критичных сценариях, прорисовывается перспектива подорожания бензинов до конца июня у ряда сетей всего на 50 коп./л", – оценил Сергей Куюн.

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То, что все виды топлива будут дорожать, прогнозирует и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Нет никаких событий, которые позволили бы изменить тренд на рынке. Сейчас цены на бензин и дизтопливо в опте растут незначительно, в пределах 1%, но если появились инициаторы повышения стоимости бензина, то за ними пойдут и остальные. Цена в рознице и дальше будет расти, причем все быстрее, уже в среднем не на 5 коп./л, а на 15-20 коп./л и более, – уверен Рябцев. – Газ вплотную приблизится к цене 12 грн/л, но не перейдет ее".

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Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн говорит, что на наступившей неделе газ подорожает в рознице еще на 60-70 коп./л, то есть средняя цена превысит 12 грн/л.

"Трейдеры, пользуясь "высоким сезоном" на рынке газа, будут стараться в июне заработать по максимуму, выбрав весь потенциал подорожания в опте. Поэтому 12,5 грн/л – сейчас экономически обоснованная розничная цена, – прогнозирует Артем Куюн. – Дальше ситуация сложная. Еще две недели на наш рынок будет по импорту поступать газ, законтрактованный по высоким оптовым ценам, поэтому ожидать стабилизации стоимости в рознице пока не приходится".

Подробнее о том, что происходит на рынке топлива в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ослабление карантина: бензин и автогаз в Украине могут быстро подорожать".

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