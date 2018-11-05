Honda показала обновленный Civic Type R: фото

Honda обновила свою самую мощную серийную модель — хэтчбек Civic Type R для североамериканского рынка. Хот-хэтч 2019 модельного года получил улучшенную мультимедийную систему, новый цвет в кузовной палитре и подстаканники увеличенного размера, – передает Autonews.autoua.net.

От нынешней модели Civic Type R 2019 года отличается обновленным интерьером и улучшенной мультимедийной системой с физическими кнопками управления, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, улучшенной поддержкой голосовых команд и более качественным подключением по Bluetooth.

Кроме того, было улучшено рулевое управление, появился световой индикатор электронного стояночного тормоза, большие подстаканники на центральной консоли, а в моделях с двухзонным климат-контролем теперь есть физические кнопки регулировки интенсивности обдува. В кузовной палитре модели появился новый эксклюзивный оттенок серого – Sonic Gray Pearl.

Под капотом у обновленного хэтчбека Civic Type R прежний 2.0-литровый турбомотор (320 л.с., 400 Нм), сочетающийся с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В стандартном оснащении адаптивная подвеска с тремя ездовыми режимами: Comfort, Sport и R. С места до 100 км/ч хот-хэтч разгоняется за 5.7 с, а максимальная скорость составляет 272 км/ч.

На американском рынке Civic Type R 2019 модельного года предлагается по цене от $35 700.

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