Hyundai представила свой первый электрокар с запасом хода до 470 км

Сегодня, 08:02

Выход автомобиля на домашний и европейский рынок намечен на вторую половину 2018 года

Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Компания Hyundai анонсировала кроссовер Kona Electric, одна из модификаций которого сможет проехать до 470 километров на одной зарядке. Цены на автомобиль назовут на публичной презентации Kona Electric на Женевском автосалоне в начале марта, пишет The Verge.

Новый электрокар – второй в линейке производителя после модели Ioniq. Автомобиль выглядит почти так же, как стандартный кроссовер Kona. Kona Electric представят в двух вариантах, каждый из которых превосходит Ioniq по запасу хода.

Базовая версия машины оснащается электромотором мощностью 133 лошадиные силы. Запас хода у такого кроссовера составляет 300 километров. Максимальная скорость — 167 км в час. Также Kona можно приобрести с 201-сильным электродвигателем. Запас хода у этой модификации вырастает до 470 километров.

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Hyundai Kona Electric имеет привод только на переднюю ось. На заряд более мощной версии Hyundai Kona Electric с батареей 64 кВтч понадобится 9 часов 40 минут от стандартной розетки или 54 минуты до уровня 80% емкости от скоростной зарядки постоянного тока мощностью 100 кВт. Базовая с батареей на 39,2 кВтч заряжается за 6 часов 10 минут от обычной розетки.

Kona Electric немного выше (20 мм) и длиннее (15 мм), чем стандартная Kona. Внешне электрические версии отличаются от обычных иными бамперами, стилизованной заглушкой вместо решетки радиатора, а также колесами с крупными спицами. Каждая версия Kona Electric будет поставляться в комплекте с Apple CarPlay, Android Auto, беспроводной зарядкой Qi и 7-дюймовым информационно-развлекательным экраном.

Выход автомобиля на домашний и европейский рынок намечен на вторую половину 2018 года.

Напомним, в Украине растаможили без НДС первую Tesla.

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Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект создания сети скоростных зарядных станций для электромобилей. Уже прошли обсуждения на межминистерском уровне и получено предварительное одобрение ряда центральных органов власти. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электромобилей.
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Источник:

Новое время

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