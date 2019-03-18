Илон Маск показал тизер "киберпанк-пикапа" от Tesla
Фотография уже была обнародована ранее, но ее никто не заметил
В конце недавней презентации Tesla Model Y зрителям показали изображение будущего электрического пикапа от Tesla. Правда, оригинальный тизер мало кто заметил, поэтому основатель компании Илон Маск дополнительно разместил его в Twitter.
"Мы мельком показали фотографию киберпанк-пикапа Tesla", - написал Маск.
Ранее он уже анонсировал, что пикап будет иметь футуристичный дизайн. Пользователи сети соглашаются с такой характеристикой.
Недавно Маск анонсировал выпуск электрического пикапа от Tesla в 2019 году. Ранее предполагалось, что компания представит Tesla Pickup не ранее 2020 года. Однако в декабре 2018 года бизнесмен заявлял, что ему "не терпится" представить новую модель.
Ожидается, что электропикап будет довольно вместительным, иметь шесть мест и запас хода до 800 километров на одной зарядке.
Напомним, ранее некоторых поклонников Tesla разочаровало то, что кроссовер Model Y на 76% состоит из деталей Model 3, а потому не слишком отличается от нее по дизайну:
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