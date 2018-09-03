Из-за "дизельгейта" BMW заплатит 10 млн евро штрафа – СМИ

Немецкий автопроизводитель BMW должен выплатить штраф в размере около 10 млн евро в связи с непреднамеренной установкой на некоторые автомобили неразрешенных устройств контроля системы очистки выхлопных газов. Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, речь идет о 7,6 тыс. автомобилей моделей BMW 750xd и M550xd.

Сумма была озвучена прокуратурой в начале августа во время беседы с одним из адвокатов концерна, однако известна она стала только сейчас. На данный момент неизвестно, пойдет ли автопроизводитель на сделку с прокуратурой. По мнению прокуратуры Мюнхена, такой штраф адекватен в данной ситуации, так как BMW умышленно не манипулировал программным обеспечением своей продукции и не обманывал покупателей.

В феврале 2018 года BMW по собственной инициативе проинформировал надзорные органы об инциденте с 7,6 тыс. автомобилей. Прокуратура Мюнхена начала расследование, однако до сих пор не обнаружила ни одного доказательства умышленных манипуляций с программным обеспечением и не выдвинула ни одного обвинения.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году вокруг Volkswagen разразился скандал, который получил название "дизельгейт". Компания была уличена в том, что ее автомобили оснащались специальным программным обеспечением, занижавшим реальные показатели вредных выхлопов при тестах. В общей сложности компания продала около 11 млн автомобилей, выбросы которых не соответствовали нормативам.

При этом Volkswagen собрался "отбелить" дизельные авто после "дизельгейта", улучшив репутацию этого вида транспорта. Правда, в то же время, в ЕС начали вступать в силу запреты для проезда на дизельных авто в центральные части некоторых городов.

Впоследствии "дизельгейт" затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.

С сентября 2018 года в Европейском Cоюзе вводятся новые стандарты по проверке расхода топлива и уровня выбросов вредных газов автомобилей – RDE (Real Driving Emissions) и WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

В рамках нового регламента будут воспроизводиться в лабораторных условиях не только разные дорожные ситуации и скоростной режим, но тестировать также будут и разные комплектации, а также весовые характеристики автомобилей. Новые проверки будут более объективно отображать реальные показатели расхода топлива и уровня выбросов вредных газов, что позволит устранить те недостатки испытаний, которые привели несколько лет назад к дизельному скандалу.