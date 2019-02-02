Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Как избежать кражи автомобиля: советы экспертов

Сегодня, 08:12

Не любая сигнализация может защитить машину, говорят специалисты

Как избежать кражи автомобиля: советы экспертов Авто Не любая сигнализация может защитить машину, говорят специалисты

В полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

Столичные водители уверены: защититься от кражи автомобиля на все 100% – невозможно.

"Я думаю, можно вскрыть любую сигнализацию. Если вор захочет своровать автомобиль, вообще преград нет никаких", – говорят автоюбители.

Эксперт по безопасности, директор департамента спутниковых систем охраны Александр Тупчий уверяет: сигнализация может помешать ворам и снизить риск кражи авто до минимума. Но подойдет не любая охранная система, ведь дешевые устройства, встроенные в новые машины, очень просто разблокировать.

"Нужно, во-первых посмотреть на репутацию компании которая производит,либо продает сигнализацию - чтобы эта компания достаточно долго работала на рынке, чтобы у нее были какие-то кейсы успешно предотвращенных угонов", – советует Тупчий.

Читайте также

Эксперт советует покупать приборы, подключенные к спутниковым системам. Такие сломать гораздо сложнее. В случае попытки взлома авто, в мобильное приложение приходит уведомление о том, что сработала сигнализация, параллельно оператор службы охраны связывается с владельцем авто. Если же хозяин машини не отреагировал на звонок, к автомобилю сразу приезжает наряд быстрого реагирования.

"В случае любой тревоги приезжает группа на автомобиле, она очень хорошо экипирована и может либо помочь автовладельцу, если случилась какая-то беда, либо обезвредить автоугонщика", – поясняет Тупчий.

А если ворам удалось попасть в салон незаметно, без специальной метки с места они не сдвинутся. Двигатель сразу блокируется. 

Но вот цена такой системы безопасности немалая – от 16 тысяч гривен. Плюс 500 гривен ежемесячно придется платить за ее обслуживание.

Напомним, ранее в полиции также рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что на протяжении последних нескольких лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авто, угон, защита, сигнализация, автоворы

Вы сейчас просматриваете новость " Как избежать кражи автомобиля: советы экспертов". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы крупнейшие автопроизводители мира – лидер не изменился

30 января, 11:34

Специалисты предупреждают о проблемах в отрасли

Что показали на последнем "зимнем" автосалоне в Детройте: ТОП ярких новинок

19 января, 08:12

Автосалон North American International Auto Show будет со следующего года проводиться в июне

Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы – эксперты

17 января, 13:46

Специалисты озвучили прогнозы на 5-10 лет вперед

Украинцы скупают электромобили: ТОП-5 самых популярных моделей

15 января, 17:09

Аналитики подвели итоги 2018 года на украинском рынке электрокаров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов