Как избежать кражи автомобиля: советы экспертов

Не любая сигнализация может защитить машину, говорят специалисты

Как избежать кражи автомобиля: советы экспертов 2019-02-02T08:12:00+02:00 Авто Не любая сигнализация может защитить машину, говорят специалисты

В полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

Столичные водители уверены: защититься от кражи автомобиля на все 100% – невозможно.

"Я думаю, можно вскрыть любую сигнализацию. Если вор захочет своровать автомобиль, вообще преград нет никаких", – говорят автоюбители.

Эксперт по безопасности, директор департамента спутниковых систем охраны Александр Тупчий уверяет: сигнализация может помешать ворам и снизить риск кражи авто до минимума. Но подойдет не любая охранная система, ведь дешевые устройства, встроенные в новые машины, очень просто разблокировать.

"Нужно, во-первых посмотреть на репутацию компании которая производит,либо продает сигнализацию - чтобы эта компания достаточно долго работала на рынке, чтобы у нее были какие-то кейсы успешно предотвращенных угонов", – советует Тупчий.

Эксперт советует покупать приборы, подключенные к спутниковым системам. Такие сломать гораздо сложнее. В случае попытки взлома авто, в мобильное приложение приходит уведомление о том, что сработала сигнализация, параллельно оператор службы охраны связывается с владельцем авто. Если же хозяин машини не отреагировал на звонок, к автомобилю сразу приезжает наряд быстрого реагирования.

"В случае любой тревоги приезжает группа на автомобиле, она очень хорошо экипирована и может либо помочь автовладельцу, если случилась какая-то беда, либо обезвредить автоугонщика", – поясняет Тупчий.

А если ворам удалось попасть в салон незаметно, без специальной метки с места они не сдвинутся. Двигатель сразу блокируется.

Но вот цена такой системы безопасности немалая – от 16 тысяч гривен. Плюс 500 гривен ежемесячно придется платить за ее обслуживание.

Напомним, ранее в полиции также рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что на протяжении последних нескольких лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.

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