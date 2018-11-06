Как в фильме "Бегущий по лезвию": Маск рассказал о дизайне нового электропикапа Tesla Pickup

У пикапа будет по-настоящему футуристический дизайн в стиле автомобилей из киберпанкового фильма "Бегущий по лезвию"

Генеральный директор Tesla Илон Маск активно рекламирует предстоящий электрический пикап в качестве своего любимого нового продукта Tesla.

В недавнем интервью, он частично объяснил, почему электропикап является его фаворитом среди довольно загруженной дорожной карты продуктов Tesla.

Главное по его мнению то, что у пикапа будет по-настоящему футуристический дизайн в стиле автомобилей из киберпанкового фильма "Бегущий по лезвию".

Также ему нравится, что это будет большой 6-местный пикап с запасом хода от 640 до 800 км, а возможно и больше.

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Тем не менее, Макс понимает, что пикапы представляют собой очень важный сегмент транспорта для США, заявив, что сделает электрический грузовик более обычным, если людям придется не по душе футуристический дизайн нового электрокара.

Сроки выпуска электрогрузовика Tesla Pickup пока неясны. Ожидается, что он появится после модели Y, которая запланирована на 2020 год.

Напомним, Маск на скорости прокатился в тоннеле Hyperloop под Лос-Анджелесом. Автомобили будут двигаться в тоннеле по магнитным рельсам со скоростью 200 километров в час.

Как сообщалось, Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla. Об этом сообщила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). По сути "увольнение" произойдет из-за твита о том, что Маск хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции.