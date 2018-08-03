Канадцы показали бронированный лимузин Geländewagen, который выдерживает выстрелы из Калашникова
От гражданского внедорожника лимузин отличается сильно
Канадское ателье Inkas представило бронированный лимузин на базе мощного G63. Донором послужил Mercedes-AMG G63. Несложно заметить, что от гражданского внедорожника лимузин отличается сильно.
Главная особенность автомобиля – защита по стандарту CEN 1063 BR7. Это означает, что остекление лимо-внедорожника выдерживает выстрелы калибром 7.62 мм.
Длина автомобиля теперь составляет 6186 мм, что неизбежно привело к увеличению внутреннего пространства. Однако, предусмотрены места лишь для двух задних пассажиров, которым будет обеспечен максимальный комфорт. Это достигается, в том числе, благодаря алькантаре, экзотической коже и особой технологии строчки швов, которую в компании разработали специально для этого автомобиля.
Также пассажирам доступен 4К-телевизор с интеграцией Apple TV и бар со встроенным холодильником. Сиденья с функцией массажа могут быть полностью откинуты для максимального расслабления. А если, напротив, необходимо взбодриться, предусмотрена функция имитации дневного освещения для снижения усталости.
Inkas просит 1,2 млн долларов за длинный и очень безопасный G63.
Напомним, в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евро.
Также мы писали, что американцы модернизировали военный "Гелик" из прошлого века. Машину оснастили комплектом подвески Raptor 4x4, светодиодной оптикой и новым интерьером со спортивными креслами.
Ранее Mercedes-Benz построил военный "Гелик" без стекол и дверей.
Вы сейчас просматриваете новость "Канадцы показали бронированный лимузин Geländewagen, который выдерживает выстрелы из Калашникова". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"