Канадцы показали бронированный лимузин Geländewagen, который выдерживает выстрелы из Калашникова

Сегодня, 05:24

От гражданского внедорожника лимузин отличается сильно

Канадское ателье Inkas представило бронированный лимузин на базе мощного G63. Донором послужил Mercedes-AMG G63. Несложно заметить, что от гражданского внедорожника лимузин отличается сильно.

Главная особенность автомобиля – защита по стандарту CEN 1063 BR7. Это означает, что остекление лимо-внедорожника выдерживает выстрелы калибром 7.62 мм.

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Длина автомобиля теперь составляет 6186 мм, что неизбежно привело к увеличению внутреннего пространства. Однако, предусмотрены места лишь для двух задних пассажиров, которым будет обеспечен максимальный комфорт. Это достигается, в том числе, благодаря алькантаре, экзотической коже и особой технологии строчки швов, которую в компании разработали специально для этого автомобиля.

Также пассажирам доступен 4К-телевизор с интеграцией Apple TV и бар со встроенным холодильником. Сиденья с функцией массажа могут быть полностью откинуты для максимального расслабления. А если, напротив, необходимо взбодриться, предусмотрена функция имитации дневного освещения для снижения усталости.

Inkas просит 1,2 млн долларов за длинный и очень безопасный G63.

Напомним, в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евро.

Также мы писали, что американцы модернизировали военный "Гелик" из прошлого века. Машину оснастили комплектом подвески Raptor 4x4, светодиодной оптикой и новым интерьером со спортивными креслами.

Ранее Mercedes-Benz построил военный "Гелик" без стекол и дверей.
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Источник:

АвтоЦентр.ua

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