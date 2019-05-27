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Китаянка собрала по копейке сумму на покупку авто

27 мая, 08:15

Женщина расплатилась монетами за новую иномарку


Мы уже писали о том, что китаец рассчитался за автомобиль 10 коробками монет, но теперь в Китае женщина расплатилась мелкими монетами за новенькую иномарку стоимостью 27 тысяч долларов. Сумму для покупки в автосалон она принесла в 66 мешках. 

Собирала на этот автомобиль буквально по копейке. На желанную машину откладывала все, что могла, в течение целых 10 лет!

Считали деньги 17 сотрудников автосалона – на это ушло три дня. В мешках было почти 19 тысяч долларов мелочью. Оставшуюся сумму покупательница передала салону с банковской карты.

Кстати, в 2015 году первым взносом за автомобиль в Китае уже стали 150 килограммов монет, а за год до этого в китайском городе Ляочен заплатили за машину монетами по одному юаню. Их общий вес составил около 2,5 тонны.

Кроме того, в 2018-м россиянин заплатил за iPhone XS полутонной разменных монет. Покупателю пришлось принести всю мелочь в чугунной ванной. На подсчет всей суммы у продавцов ушло чуть менее 2 часов. Сколько точно продавцы насчитали, не сообщается.


Видео: YouTube – Святослав Коваленко

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Тег покупка, монеты, мелочь, китаянка, автомобиль

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