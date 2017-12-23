Видеошок: китаец рассчитался за автомобиль 10 коробками монет

Сегодня, 05:11

Сотрудники дилерского центра пересчитывали монеты вручную в течение нескольких часов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Китае бизнесмен заплатил первый взнос за автомобиль BMW – 70 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов) – монетами. Как сообщил сотрудник дилерского центра сайту Pear Video, все монеты были одного достоинства – клиент копил их в течение нескольких лет.

Для того чтобы привезти все монеты из дома клиента в автосалон, потребовалось десять больших картонных коробок. Сотрудники дилерского центра пересчитывали монеты вручную в течение нескольких часов.

Общая стоимость купленного автомобиля составляет 400 тысяч юаней (около 61 тысячи долларов). Как бизнесмен намерен выплатить оставшуюся часть суммы, не уточняется.

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Это уже не первый раз, когда за машину в Китае расплачиваются монетами. В 2015 году первым взносом за автомобиль стали 150 килограммов монет, а за год до этого в китайском городе Ляочен заплатили за машину монетами по одному юаню. Их общий вес составил около 2,5 тонны.

Кроме того, в 2017-м американский автовладелец заплатил налоги за свои машины 300 тысячами монет по одному центу. В сумме они весят 725 килограммов.

Напомним, в Чернигове школьники откопали древние монеты XVII века.

Также мы писали, что индиец съел шесть килограммов "богатства".

Видео с сайта Pear Video
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Источник:

Мотор

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